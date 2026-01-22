La Super Bowl, a un paso

Los playoffs de la NFL entran en su recta final con las finales de conferencia, que se disputarán el próximo domingo y podrán verse en España a partir de las 21:00 horas CET, un horario inmejorable para que aficionados —y no tan aficionados— al fútbol americano disfruten de estas auténticas semifinales de la Super Bowl LX. Los dos ganadores se citarán el 8 de febrero en el Levi’s Stadium para determinar quién levanta el codiciado trofeo Vince Lombardi, símbolo del campeón absoluto de la liga.

La final de la AFC entre los Denver Broncos y los New England Patriots llega claramente condicionada por una ausencia mayúscula: la de Bo Nix. El quarterback de los de Colorado sufrió una rotura en el último drive frente a los Bills y se perderá lo que resta de playoffs. Perder a tu mariscal de campo ya supone, de por sí, dejar desnudo a cualquier equipo; hacerlo justo antes de jugarte el billete a la Super Bowl es, directamente, una desgracia.

BRONCOS SE QUEDA SIN QUARTERBACK

El conjunto entrenado por el legendario Sean Payton tendrá que improvisar con un jugador de cierta experiencia en la liga, pero con escaso recorrido como titular: Jarrett Stidham. El ex de Auburn no ha disputado ni un solo snap en la presente temporada y acumula más de dos años sin lanzar un pase de touchdown. En su carrera presenta un balance de 8 TD y 8 intercepciones para 1.422 yardas, con 117 pases completados. Siendo directos, será un quarterback del montón con toda la presión del mundo sobre sus hombros para liderar al primer clasificado de la conferencia a su primera Super Bowl en una década. Sin ser Bo Nix un mariscal de élite, la distancia entre ambos es abismal.

Bo Nix, lesionado / Jack Dempsey

Eso sí, Stidham contará con el respaldo de una de las mejores defensas de la NFL, capaz de generar una presión constante sobre el quarterback rival. Hombres como Bonitto, Jones, Allen o Cooper en el front seven, junto a Hufanga y Surtain II en la secundaria, no solo deberán frenar a la ofensiva de Patriots, sino también tratar de producir puntos para compensar la evidente pérdida de potencial ofensivo sin Nix.

Y no será tarea sencilla, ya que enfrente estará una de las unidades ofensivas más prolíficas de la temporada, liderada por Drake Maye, quarterback de New England que podría llevarse el MVP en apenas unas semanas, en lo que es su segunda campaña como profesional. Los de Boston llegan a esta final sin mostrar su mejor versión ante Chargers y Texans, pero con la ambición intacta de alcanzar su primera Super Bowl desde la era Brady–Belichick. Todo apunta a que la dupla Mike Vrabel–Maye está destinada a tomar ese relevo legendario e iniciar una nueva etapa dorada en la franquicia. Con la lesión de Bo Nix, el escenario es inmejorable para dar un golpe sobre la mesa y permitir que piezas como TreVeyon Henderson en el backfield o Stefon Diggs, que vive una segunda juventud, capitalicen la oportunidad.

MCVAY CONTRA MCDONALD POR LA FINAL

Más equilibrada se presenta, a priori, la final de la Conferencia Nacional entre los Seattle Seahawks, mejor equipo del año y seed número 1, y los siempre competitivos Los Angeles Rams, que vuelven a optar a todo una temporada más —y ya van cinco consecutivas—. Sean McVay demuestra, una vez más, por qué es una de las mentes ofensivas más privilegiadas que ha dado este deporte, llevando de nuevo al conjunto angelino a lo más alto con un Matthew Stafford sobresaliente y un Puka Nacua simplemente histórico.

El receptor ha capturado pases para 1.715 yardas, mientras que su extensión en el campo, Stafford, opta también al MVP junto a Maye tras liderar la liga en temporada regular en yardas (4.707) y pases de touchdown (46). A sus 37 años, el quarterback formado en Georgia sigue siendo diferencial y reafirma su estatus como uno de los pasadores más inteligentes que ha visto la NFL.

Drake Maye, Patriots / Greg M. Cooper

Con un front four renovado tras la retirada de Aaron Donald, y nuevas amenazas como Byron Young, Jared Verse o Kobie Turner, los Rams tratarán de plantar cara a otra defensa descomunal. Porque Seattle es, probablemente, la franquicia más completa del curso. Sin aceptar etapas de transición, los Seahawks vapulearon a San Francisco en la ronda divisional y parten como principales favoritos al Lombardi.

En temporada regular fueron terceros en puntos anotados y primeros en puntos encajados, todo bajo el game plan de Mike Macdonald, uno de esos head coaches destinados a marcar una época. En ataque, el fichaje de Sam Darnold en la agencia libre ha sido un acierto total: su conexión con Jaxon Smith-Njigba ha resultado letal, combinándose para 1.793 yardas. Seattle no podrá contar con Zach Charbonnet tras su lesión, pero sí con su líder terrestre, Kenneth Walker III.

Aun así, el verdadero sello diferencial de este equipo es la defensa. Una unidad plagada de talento en todas sus líneas: Witherspoon y el rookie Emmanwori han formado la mejor pareja de cornerbacks del curso, mientras que en la presión al quarterback hombres como Nwosu, Murphy, Lawrence y Williams han sido capitales. Los Seahawks han permitido solo 17,2 puntos por partido, la mejor marca del año, y han capturado al QB rival en 47 ocasiones. Gran parte de ese mérito recae en el linebacker Ernest Jones, autor de 126 tackles.