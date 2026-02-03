Super Bowl 2026: cuándo es, horario, dónde ver en España y actuación al descanso del New England Patriots - Seattle Seahawks

La Super Bowl LX ya vela armas para coronar al nuevo campeón de la NFL. Seattle Seahawks y New England Patriots, ganadores de la Conferencia Nacional y Americana respectivamente, se citan en el Levi’s Stadium de San Francisco con un lugar en los libros de historia de la mejor liga del planeta en juego.

El duelo será la reedición de la mítica final de 2015, un recuerdo aún doloroso para la afición de Seattle. Aquella noche, los Seahawks dejaron escapar el título en la última jugada tras la histórica intercepción de Malcolm Butler al pase de Russell Wilson, en una acción que el tiempo ha convertido en leyenda… y en trauma colectivo. Más de una década después, sigue flotando la misma pregunta: ¿por qué no corrió Marshawn Lynch desde la yarda uno? Aquel 1 de febrero de 2015, Tom Brady conquistó su quinto anillo. Hoy, sin el ‘GOAT’ en Foxborough, los Patriots persiguen el séptimo Lombardi de su historia y el primero de la era post-Brady.

PATRIOTS Y SEATTLE VUELVEN A CITARSE

New England es, sin discusión, la gran sorpresa del curso. Con Mike Vrabel en el banquillo y un Drake Maye de segundo año al mando del ataque, la franquicia de Boston ha vuelto a demostrar que en su ADN no existen los años de transición. Tras un 4-13 en 2025 y un último puesto divisional, los Patriots han dado un giro radical: 14 victorias en temporada regular, título de la AFC y un camino de playoffs impecable eliminando a Chargers, Texans y Broncos, estos últimos en el siempre hostil Mile High.

Al otro lado del emparrillado aparece la obra maestra de Mike Macdonald. El head coach de Seattle, que llegó hace dos temporadas tras dejar Baltimore, ha convertido a los Seahawks en una máquina perfectamente engrasada. Campeones de la NFC, primero arrollaron a los 49ers de Shanahan y después sobrevivieron a una guerra sin cuartel ante los Rams de McVay, Puka Nacua y compañía. La moneda cayó cara y Seattle regresa a la Super Bowl liderado por un Sam Darnold en modo redención.

El quarterback, señalado durante años como uno de los grandes fiascos recientes del draft tras sus etapas en Jets y Panthers, vive a sus 28 años la temporada de su resurrección deportiva: 4.048 yardas y 25 touchdowns, liderazgo silencioso y una confianza que ha contagiado a todo el vestuario. San Francisco será el escenario perfecto para cerrar el círculo: la venganza de Seattle o la confirmación del renacimiento de New England. La Super Bowl LX promete historia.

BAD BUNNY PONDRÁ LA SALSA AL DESCANSO

La Super Bowl LX, prevista para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), ya tiene nombre propio para el espectáculo del descanso: Bad Bunny será el artista principal del Apple Music Halftime Show, uno de los momentos más mediáticos del evento. En los últimos años, la NFL ha apostado por actuaciones de primer nivel y muy diversas: en 2025 el intermedio estuvo liderado por Kendrick Lamar; en 2024, por Usher; en 2023, por Rihanna; en 2022, el escenario reunió a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y el propio Kendrick Lamar; y en 2021 el protagonista fue The Weeknd. A falta de que se anuncien posibles invitados y detalles de la producción, la elección de Bad Bunny refuerza la apuesta por una propuesta con alcance global y un fuerte tirón internacional.

Noticias relacionadas

HORARIO Y DÓNDE VER EN ESPAÑA

La Super Bowl LX se disputa en la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026 (hora española): el kickoff está previsto a las 00:30 h en la Península (23:30 h en Canarias). En España podrás verla en abierto en Cuatro y también online en Mediaset Infinity, además de las opciones de pago como Movistar Plus+ y el streaming de DAZN (a través de NFL Game Pass en DAZN), con cobertura previa desde minutos antes del inicio del partido.