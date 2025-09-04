Todos sueñan con la Super Bowl: arranca la NFL 2025

La espera ha terminado. Tras siete meses de travesía en el desierto, regresa la NFL, la mejor liga de fútbol americano del mundo. Desde septiembre hasta febrero, cuando se dispute la esperada Super Bowl LX en el Levi's Stadium de San Francisco, millones de aficionados volverán a quedar pegados a la pantalla para ver a los atletas más espectaculares del planeta hacer magia sobre el césped.

¿Quién alzará la Super Bowl LX?

En esta nueva campaña, los Philadelphia Eagles buscarán revalidar su estatus de campeones tras levantar el segundo Vince Lombardi de su historia hace apenas unos meses. Liderados por Jalen Hurts en la sala de máquinas y Saquon Barkley como principal amenaza terrestre que podría volver a optar al MVP, los de Pensilvania inaugurarán la regular season en la madrugada del jueves al viernes frente a uno de sus eternos rivales, los Dallas Cowboys, protagonistas en negativo del verano. La franquicia tejana volvió a demostrar su errática gestión al dejar escapar a Micah Parsons, uno de los mejores defensores de la liga, en un traspaso que lo envió a los Green Bay Packers a cambio de dos primeras rondas. Otro capítulo más en la caída libre de una gerencia a la deriva desde hace años. Por lo que respecta a los Eagles, han perdido varias piezas clave en la defensa campeona, aunque la generación baby boom, formada por Carter, Mitchell y DeJean en defensa, está lista para asumir los galones necesarios.

Candidatos a la Super Bowl / LAP

Los principales aspirantes al título son prácticamente los mismos que en 2024. Los Kansas City Chiefs parten de nuevo como candidatos claros por una razón de peso: Patrick Mahomes, ya uno de los 'GOAT' a sus 29 primaveras . Sin embargo, el mariscal no podrá contar en las primeras seis jornadas con su receptor favorito, Rashee Rice, sancionado. Además, ya no tendrá la protección en su línea ofensiva de Joe Thuney, que firmó con los Chicago Bears. Aun así, los de Misuri siguen siendo la referencia de la AFC. Su mayor competencia volverá a ser de dos sospechosos habituales: los Baltimore Ravens de Lamar Jackson y los Buffalo Bills de Josh Allen, actual MVP al que se le resiste la Super Bowl. Baltimore se presenta con la ofensiva más explosiva y probablemente la mejor defensa de la liga, reforzada con nombres con 'snaps' de calidad a sus espaldas como Jaire Alexander y DeAndre Hopkins. John Harbaugh tiene todos los alicientes necesarios para acabar esta 'regular season' con el mejor récord de toda la liga. En cuanto a Buffalo, mantiene su bloque sólido de los últimos años y sumó al cazamariscales Joey Bosa para apuntalar una defensa con incógnitas sobre su verdadero nivel y con jugadores de primera talla como Ed Oliver o Matt Milano. Sin una sala de playmakers élite que pueda acompañar a Josh Allen en los momentos más decisivos, James Cook, Dalton Kincaid y Khlail Shakir deberán dar un paso adelante. ¿Serán capaces?

Lions elige soñar y Commanders quiere repetir el cuento de hadas

En la NFC, los Detroit Lions aparecen un escalón por detrás, pero con argumentos para soñar. La franquicia de Michigan deberá sobreponerse a la pérdida de sus dos coordinadores, Aaron Glenn en defensa y Ben Johnson en ataque, cerebro del renacer ofensivo de Jared Goff. El quarterback lideró en 2024 a los Lions al mejor récord de la conferencia (15-2), aunque cayeron sorpresivamente ante los Washington Commanders en la ronda divisional. Si Aidan Hutchinson regresa en buena forma tras su lesión y piezas clave como Amon-Ra St. Brown y Jahmyr Gibbs mantienen su estatus de estrellas, Detroit volverá a estar en la pelea por el anillo.

Los Dolphins cuelgan de un hilo

La exigencia en la NFL siempre es máxima, y varios equipos llegan a esta temporada 2025 con cuentas pendientes. Uno de los más señalados son los Miami Dolphins, eternos contendientes en la AFC que se lo juegan todo a una carta: la salud de Tua Tagovailoa. El quarterback ha sido uno de los más castigados por las conmociones cerebrales en los últimos años. Si logra mantenerse sano, el ataque que forma junto a Tyreek Hill, Jaylen Waddle y De’Von Achane es de los más explosivos de la liga, como ya demostraron hace dos campañas. Sin embargo, si regresan los fantasmas del pasado en forma de lesiones o polémicas, Mike McDaniel podría convertirse en el primer entrenador despedido del curso.

Richardson, Tagovailoa y Williams, tres quarterbacks sobre los que poner un ojo en 2025 / AGENCIAS

Otro que llega bajo presión es Anthony Richardson. El quarterback de los Colts, elegido en el puesto 4 del Draft de 2023, no arrancará como titular esta temporada. Daniel Jones le arrebató el puesto en la pretemporada y el panorama en Indianápolis no pinta bien, ni para el joven mariscal ni para su head coach Shane Steichen.

En Chicago también se exige un cambio de rumbo inmediato. Con Matt Eberflus ya fuera y Ben Johnson —procedente de Detroit— al mando de la pizarra, todas las miradas recaen en Caleb Williams. El que fuera número 1 del Draft está obligado a justificar su etiqueta de quarterback generacional. En 2024 fue el pasador más capturado de la liga, y los Bears han movido ficha para protegerlo: Joe Thuney y Jonah Jackson se suman a la línea ofensiva para blindar a su estrella.

Aaron Rodgers, nuevo QB de Steelers

La posición de quarterback también trae movimientos de peso. Los Seattle Seahawks han apostado por el renacer de Sam Darnold, mientras que los New York Jets han decidido darle las llaves a Justin Fields, un mariscal irregular desde que salió del Draft pero con mucho potencial, sobre todo con sus piernas. La gran bomba del mercado, sin embargo, la protagonizó Aaron Rodgers, que tras su frustrante paso por Nueva York llega a los Pittsburgh Steelers de Mike Tomlin.

Los fichajes más destcados de la offseason / SPORT

Para facilitar su aterrizaje en Pensilvania, contará con el explosivo DK Metcalf, nuevo wide receiver procedente de Seattle. Otro receptor estrella que cambia de aires es Davante Adams, futuro Hall of Famer que se une a los Los Angeles Rams para intentar un último asalto al Lombardi junto a un veterano Matthew Stafford, rodeado ya de jóvenes talentos como Puka Nacua o el novato Jared Verse. Los angelinos pueden permitirse el lujo de soñar con el anillo si las molestias de espaldas respetan a su mariscal, que forma una de las mejores duplas con su head coach Sean McVay, para muchos la mente pensante más privilegiada de toda la NFL. A su vez, Deebo Samuel deja los San Francisco 49ers para convertirse en socio ofensivo del rookie del año 2024, Jayden Daniels, que rozó la Super Bowl en su primera temporada con récords históricos para un debutante y al que le ha llegado un regalo en forma de línea ofensivo como es Laremy Tunsil.

La NFL más internacional

La NFL va a vivir este año su calendario internacional más ambicioso, con siete partidos repartidos por cinco países. Habrá cita en Brasil, donde Chiefs y Chargers abrirán fuego en São Paulo; estreno en Irlanda con Vikings y Steelers en Dublín; y un trío londinense ya clásico en Tottenham y Wembley. A esto se suma Berlín, que acogerá por primera vez un partido oficial con Colts y Falcons como protagonistas.

Pero la gran novedad está en España: el Santiago Bernabéu recibirá el 16 de noviembre a los Miami Dolphins y a los Washington Commanders en el primer partido de temporada regular disputado en nuestro país. Una cita histórica que coloca a Madrid en el mapa de la NFL y que promete ser un antes y un después en la expansión de la liga por Europa y sobretodo en nuestro país, dónde esta disciplina puede vivir un crecimiento exponencial. Roger Godell se ha portado bien con nosotros y nos ha brindado un partido que puede estar lleno de fuegos artificiales en las ofensivas.

Jeanty y Ward buscan el rookie del año

Mientras algunos equipos construyen pensando en el presente, otros confían en la juventud para cimentar el futuro. El novato que más portadas ha acaparado es Ashton Jeanty, pick número 6 de los Las Vegas Raiders, un running back llamado a marcar época. Comparado ya con talentos generacionales como Barkley o Bijan Robinson, Jeanty tendrá el reto de dinamizar una ofensiva que ahora dirige Geno Smith desde la posición de quarterback y Pete Carroll en la banda.

Los rookies más destacados de la NFL 2025 / sport

También muchas de las miradas estarán puestas en el 'chosen one' de cada Draft, en el número 1, Cam Ward, quarterback formado en Miami y llamado a resucitar a unos Tennessee Titans en plena reconstrucción. Si el joven de 23 años cumple con las expectativas, la NFL podría estar ante el nacimiento de su próximo gran mariscal de campo. El cuadro de Nashville, que ya no contará con Mike Vrabel como head coach, sino con Brian Callahan —ex de los Bengals—, busca olvidar cuanto antes el estrepitoso fracaso con Will Levis como líder del ataque.

No podemos cerrar esta previa sin mencionar a Travis Hunter, una "rara avis" capaz de desempeñarse tanto como receptor como cornerback al más alto nivel, una polivalencia de otra época y casi extinta en la NFL actual. Sobre quien no hay dudas en cuanto a su rol es Abdul Carter, EDGE de Penn State elegido con el pick 3 por los New York Giants, que aterriza en la Gran Manzana para formar quizás la línea defensiva más temible de todo el torneo junto a Brian Burns, Kayvon Thibodeaux y Dexter Lawrence en el interior.