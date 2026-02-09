El show alternativo de la Super Bowl para los seguidores de Trump: Los cinco millones de espectadores que renegaron de Bad Bunny

La actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl ha dado la vuelta al mundo y ha servido de inspiración para millones de hispanos que residen en los Estados Unidos y sufren por las actuaciones recientes del ICE y las políticas de Donald Trump, pero también para los latinos en Centroamérica y Sudamérica.

Sin embargo, los aficionados al fútbol americano más aguerridos a la cultura tradicionalmente blanca han mostrado su desacuerdo absoluto con la designación del artista puertorriqueño, primero, y con la actuación en si, después.

El primero de ellos ha sido el mismísimo presidente del país, Donald Trump, que ha criticado con dureza la propuesta de la edición de 2026 antes y durante la performance. También lo hizo el boxeador e 'influencer', Jake Paul, que pidió "apagar deliberadamente el espectáculo del descanso. Unámonos y demostremos a las grandes empresas que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias".

Estas palabras, sorprendentemente, fueron contestadas por su propio hermano, Logan Paul, que bendijo la actuación oficial elegida por la NFL: "Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo. Los puertorriqueños son estadounidenses y estoy contento de que se les haya dado la oportunidad de mostrar el talento que proviene de la isla", apuntaba. Da la casualidad, además, de que los dos hermanos viven en Puerto Rico desde 2021, por lo que son conocedores de la cultura boricua de primera mano.

Críticas al show alternativo del descanso de la Super Bowl

Así, bajo el título 'All-American Halftime Show', y un inicio en el que se leía "Esta es la América real", los seguidores de la corriente MAGA ('Make America Great Again') decidieron llevar a cabo una actuación alternativa a la que se estaba llevando a cabo desde el Levi's Stadium.

Además, el evento, que se pudo seguir gracias a su retransmisión en 'streaming', sirvió para homenajear a Charlie Kirk, el 'influencer' ultraderechista que fue asesinado el año pasado mes de septiembre en una conferencia en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Charlie Kirk en una aparición pública en julio de 2025. / Jeffrey Phelps / AP

Contó con las actuaciones de artistas afines a la ideología trumpista, como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, que vieron más de cinco millones de personas. Sin embargo, no ha estado exento de polémica, ya que algunos de los espectadores denunciaron que el primero, Rock, que era el cabeza de cartel, no fue capaz de sincronizar los labios con la canción, dejando al descubierto su 'playback'.

Pese a ello, fueron más de cinco millones las personas que prefirieron escuchar los estilos country y rock en el que se catalogan los cuatro artistas, en lugar del reguetón, salsa y ritmos caribeños de Bad Bunny.