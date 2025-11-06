Sale a la luz el audio de la policía sobre la muerte de Marshawn Kneeland, antes de despedirse de su novia

Este miércoles, el jugador de la NFL, Marshawn Kneeland, se quitó la vida tras dispararse con una pistola en Texas. Una trágica noticia para el mundo del deporte y para su família, devastada en estos momentos. Kneeland, de 24 años, era una auténtica promesa de la NFL. El ala defensiva fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan.

Los audios revelan el suceso

Según TMZ Sports, que ha tenido acceso a los audios de la policía, afirma que el jugador de los Dallas Cowboys se despidió de su familia en un aparente episodio de salud mental.

En el audio se escucha a los operadores en Texas informando sobre la novia de Kneeland, quien afirmó haber recibido un mensaje de preocupación del joven de 24 años, que estaba intentando contactar con el representante del jugador.

La novia afirma que Kneeland estaba armado y tenía antecedentes de problemas mentales. Y según sus palabras textuales, había insinuado en algún que otro momento que "acabaría con todo". El informe también indica que la NFL llamó al Departamento de Policía por motivo de uno de sus jugadores... afirmando que "el sujeto estaba enviando mensajes de texto de despedida a su familia".

Una última llamada

Según cuenta Dispatch, Kneeland estaba hablando por teléfono con los Dallas Cowboys. Según el Departamento de Policía de Frisco, en la hora de los acontecimientos, estuvo involucrado en una persecución alrededor de las 10:39 PM y evadió a los patrulleros después de un intento de detenerlo por una infracción de tránsito.

Tras perder de vista el coche de Kneeland, los agentes lo encontraron minutos después accidentado en la autopista Dallas Parkway, y el atleta no estaba por ninguna parte... según los primeros informes, huyó a pie. El cuerpo de Kneeland fue encontrado alrededor de la 1:30 AM con una aparente herida de bala autoinfligida.

El audio de la central de policía indica que Kneeland fue encontrado dentro de un baño portátil.