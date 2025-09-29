Río de Janeiro acogerá un partido de temporada regular de la NFL en 2026

La National Football League ha anunciado un compromiso de varios años para disputar un mínimo de tres partidos de temporada regular en un plazo de cinco años en Río de Janeiro, Brasil, a partir de 2026, en el marco de su estrategia de expansión global y de llevar sus partidos internacionales a nuevas ciudades en todo el mundo.

Con más de 36 millones de aficionados a la NFL en el país, la liga regresará a Brasil en 2026 para disputar su primer partido de temporada regular en Río, en el estadio Maracaná. "Sobre la base del éxito de los partidos en Sao Paulo, no podríamos estar más entusiasmados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo —Río de Janeiro—", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell. "Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado de Río, junto con el histórico estadio Maracaná, para reforzar nuestros lazos con los millones de aficionados en Brasil y en toda Sudamérica".

"La asociación multianual de la National Football League con Río, una ciudad vibrante a la que todos quieren venir, es una combinación perfecta", dijo el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. "Será un evento histórico, ya que los partidos de la NFL se incluirán en el calendario oficial de la ciudad. Estoy deseando ver un partido de fútbol americano en Maracaná, el templo más mítico del fútbol mundial".

"Estamos encantados de anunciar que el estadio Maracaná acogerá un partido de temporada regular de la NFL el próximo año en Río de Janeiro", dijo el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro. "Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de fútbol americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con vivir este evento en el estadio más famoso del mundo. Llevar la NFL a Río es un hito que impulsará el turismo, generará empleos, estimulará la economía y mostrará la fortaleza de nuestro estado como destino deportivo internacional".

La NFL ya ha disputado dos partidos en Brasil (2024: Packers-Eagles; 2025: Chiefs-Chargers), ambos en Sao Paulo, en el estadio del Corinthians, y ahora ampliará su presencia en el país llegando a Río. El partido de Sao Paulo en 2025 reunió a 47.627 aficionados en el estadio del Corinthians el pasado 5 de septiembre, durante la jornada inaugural de la NFL 2025. En ese encuentro, Los Angeles Chargers vencieron a los Kansas City Chiefs por 27-21.

Además de los partidos de temporada regular, la NFL mantiene su compromiso de hacer crecer este deporte en todos los niveles en Brasil, conectando con los aficionados durante todo el año a través de sus socios, programas e iniciativas, incluyendo NFL Flag y eventos comunitarios.

A lo largo de la historia de la liga se han disputado 56 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, con Frankfurt, Londres, Ciudad de México, Múnich, Sao Paulo y Toronto como sedes hasta la fecha. Como parte de los International Games 2025, tras los partidos en Sao Paulo y Dublín, Londres, Berlín y Madrid acogerán partidos en las próximas semanas.

En 2026, Melbourne (Australia) también organizará por primera vez un partido de la NFL, que se celebrará en el Melbourne Cricket Ground (MCG), siendo el primero de temporada regular en ese continente.