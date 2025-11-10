Rams y Seahawks mantienen su pulso por el liderato del Oeste en la NFL

Los Rams se imponen en San Francisco con un Stafford estelar

Los Los Angeles Rams lograron este domingo una importante victoria a domicilio al superar por 42-26 a los San Francisco 49ers, manteniendo así su pulso con los Seattle Seahawks por el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Con este triunfo, los Rams y los Seahawks igualan con un balance de siete victorias y dos derrotas, mientras que los 49ers quedan terceros con 6-4, y los Arizona Cardinals cierran el grupo con 3-6.

El mariscal de campo Matthew Stafford fue la gran figura del partido. Firmó cuatro pases de anotación, alcanzando los 402 touchdowns en su carrera, una cifra que le sitúa como el noveno quarterback en la historia de la NFL en superar ese registro.

La defensa de San Francisco, una de las más flojas de la liga en cuanto a presión al pasador, sufrió especialmente en la primera mitad ante el ataque angelino. Kyren Williams abrió el marcador con una carrera para ‘touchdown’, antes de que Puka Nacua y Davis Allen ampliaran la ventaja con sendas recepciones de Stafford.

Los 49ers recortaron antes del descanso con un pase de anotación de Jauan Jennings (7-21). En la reanudación, Brian Robinson Jr. acercó a los locales con una carrera (14-21), pero los Rams respondieron de inmediato con un envío a Davante Adams para el 14-28.

San Francisco lo intentó en el último cuarto con una recepción de Luke Farrell (20-28), pero el esfuerzo fue insuficiente: Kyren Williams y Colby Parkinson sentenciaron con dos nuevas anotaciones que llevaron el marcador a 20-42.

Una última recepción de George Kittle maquilló el resultado definitivo (26-42).

Los Seahawks arrasan a los Cardinals y siguen en la cima

En el otro duelo divisional, los Seattle Seahawks pasaron por encima de los Arizona Cardinals con una contundente victoria por 44-22.

El conjunto dirigido por Mike Macdonald dejó el encuentro prácticamente resuelto en la primera mitad, con un parcial de 38-7, gracias a un pase de anotación a Jaxon Smith-Njigba, dos touchdowns defensivos de DeMarcus Lawrence, y carreras de George Holani y Zach Charbonnet, además de un gol de campo.

Arizona solo pudo responder con un touchdown terrestre de Greg Dortch antes del descanso.

En la segunda parte, Seattle bajó el ritmo pero mantuvo el control. Los Cardinals lograron anotar por medio de Trey McBride y Marvin Harrison Jr., aunque sin opciones reales de remontada. El triunfo deja a los Seahawks empatados con los Rams en lo más alto del Oeste.

Así queda la jornada

La semana 10 de la NFL concluirá este lunes con el duelo entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles, vigentes campeones.

El domingo, los Pittsburgh Steelers visitaron a los Los Angeles Chargers para cerrar el turno dominical.

Entre los demás resultados destacados del fin de semana figuran: