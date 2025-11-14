Dos quarterbacks para reinar en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu vela armas para recibir a los superhéroes de la NFL. Miami Dolphins y Washington Commanders, ambos con un balance de 3-7 y terceros en sus respectivas divisiones —AFC Este y NFC Este— se enfrentan en un choque histórico para el deporte español. Las porterías se sustituyen por postes gigantes, el césped se tiñe para dar forma a las endzones y las espinilleras dan paso a protecciones y corazas. Aquí, los goles se celebran con un touchdown.

Los ojos de miles de espectadores estarán puestos en una posición por encima de todas: los quarterbacks. Tua Tagovailoa y Marcus Mariota tendrán el honor —y la responsabilidad— de capitanear a sus equipos en el rol más exigente del deporte profesional. El quarterback es omnipresente. De sus manos nace y muere cada jugada, y su toma de decisiones, casi instantánea, puede convertirlo en héroe o villano en cuestión de segundos. El éxito o fracaso de una ofensiva depende de su capacidad para leer defensas, improvisar y ejecutar a la perfección.

Mariota suple al lesionado Daniels

En el Bernabéu no estará Jayden Daniels, el quarterback titular de los Commanders, ausente tras la aparatosa lesión en el codo sufrida semanas atrás. El equipo capitalino trató de obrar el milagro de su recuperación, pero finalmente se confirmó que el jugador de segundo año —coronado Rookie del Año en 2023 y líder absoluto del inesperado viaje del equipo hacia la final de Conferencia— tendrá que seguir el partido desde la distancia.

Mariota, el quarterback improvisado de Commanders tras la lesión de Jayden / MARISCAL

Su lugar lo ocupará Marcus Mariota, un viejo conocido de la liga. Elegido número 2 del Draft de 2015, apuntaba a superestrella en Tennessee tras dos temporadas ilusionantes, pero su carrera se fue diluyendo. Pasó por Las Vegas, Atlanta y Philadelphia antes de aterrizar en Washington como un “suplente de lujo”. Este año suma 852 yardas, 6 touchdowns y 4 intercepciones en seis encuentros, números que reflejan tanto su experiencia como sus limitaciones.

Tagovailoa, polémico líder en Dolphins

Del otro lado del emparrillado estará Tua Tagovailoa, uno de los quarterbacks más polarizantes de la NFL. Seleccionado en la quinta posición del Draft de 2020, llegaba desde Alabama como una de las perlas de su generación, a la sombra del número 1, Joe Burrow. Sus primeras campañas estuvieron marcadas por la irregularidad y por dudas sobre su verdadero techo, pero la llegada de Mike McDaniel, genio ofensivo procedente de los 49ers, lo revitalizó por completo.

Tagovailoa atiende a la prensa en Madrid / EFE

Con Jaylen Waddle y el campeón de la Super Bowl Tyreek Hill como receptores estrella, los Dolphins construyeron un ataque explosivo que llegó a sonar como candidato real a la Super Bowl. Sin embargo, los Chiefs apagaron aquel sueño en playoffs en la campaña 2023.

Desde entonces, Miami y su quarterback han vivido una montaña rusa. Recortes de forma, derrotas inesperadas, rendimiento volátil y, sobre todo, las conmociones que sufrió Tua, que incluso pusieron sobre la mesa la posibilidad de una retirada prematura. No ocurrió, y hoy sigue al frente de una ofensiva capaz de arrasar… o atascarse sin remedio. Este año estamos viendo la cruz. Con De’Von Achane como válvula de escape en el juego terrestre, Miami buscará recuperar su versión más eléctrica. Tua llega al duelo con 1.952 yardas de pase, 17 touchdowns y 13 intercepciones, una cifra preocupante que lo sitúa entre los mariscales más erráticos del momento.

El Bernabéu, convertido en un templo temporal del fútbol americano, dictará sentencia. Uno de los dos equipos se llevará la primera victoria de la NFL en suelo español. Queda por ver si la inspiración de Mariota devuelve esperanza a Washington o si Tua lidera la resurrección de unos Dolphins que necesitan reencontrarse con sí mismos y que vienen de obtener su mayor triunfo de la temporada ante los Bills, rivales divisionales.