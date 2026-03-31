El Programa de Mercados Globales de la NFL se expande en 2026 y añade Italia

La National Football League anunció este lunes por la noche la expansión de su Programa de Mercados Globales (GMP) con la incorporación de un nuevo mercado -Italia- y tres franquicias ampliando sus derechos para incluir más países. Los Cleveland Browns y los New Orleans Saints ahora cuentan con derechos de marketing en Italia, mientras que Las Vegas Raiders ha ampliado sus derechos a Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

MÁS MERCADOS, MÁS 'FOOTBALL'

Lanzado en 2022, el Programa de Mercados Globales proporciona a las franquicias de la NFL derechos de marketing internacional en países fuera de Estados Unidos para hacer crecer el reconocimiento de su marca y su base de aficionados mediante la interacción con los fans, eventos, acciones comerciales y el desarrollo de NFL Flag.

Las franquicias de la NFL pueden solicitar derechos en mercados internacionales presentando propuestas al Comité Internacional para su revisión cada primavera. Las 32 franquicias participan ya en el programa, con derechos en 22 mercados internacionales.

Duelo de la NFL en el Bernabéu / EFE

“La expansión del Programa de Mercados Globales, en su quinto año, pone de relieve el enfoque continuo en el crecimiento global de la NFL y sus 32 equipos”, afirmó el Director general y responsable de NFL International, Gerrit Meier. “El compromiso de toda la liga con el GMP está ayudando a acelerar el crecimiento de aficionados de nuestra liga, equipos y jugadores en todo el mundo, profundizando nuestra presencia internacional y acercando nuestro deporte a los aficionados a nivel global”.

El Programa de Mercados Globales ha desarrollado un amplio abanico de iniciativas para interactuar con aficionados a nivel global desde su creación. Hasta la fecha, el programa ha respaldado cientos de eventos para aficionados organizados por los equipos en todo el mundo y ha permitido la introducción y el desarrollo de NFL Flag en distintos países para impulsar el crecimiento del flag football a nivel de base, alcanzando a miles de jóvenes.

LOS NUEVOS PAÍSES

En 2026, tres franquicias que actualmente cuentan con derechos del GMP se expandirán a nuevos países, adquiriendo entre uno y tres territorios por equipo (ver el cuadro completo de derechos por franquicia a continuación):

Cleveland Browns: añade Italia (nuevo mercado)

añade Italia (nuevo mercado) Las Vegas Raiders: añadeCanadá,Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido

añadeCanadá,Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido New Orleans Saints :añade Italia (nuevo mercado)

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La NFL ha disputado sesenta y dos partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos albergando encuentros en Londres,Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México yToronto. En total, un récord de nueve partidos se jugarán en 2026 a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios.