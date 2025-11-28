Prime Video emitirá a nivel mundial el partido del Black Friday Football de la NFL entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears

Amazon y la National Football League (NFL) han anunciado que Prime Video retransmitirá el 28 de noviembre el partido del Black Friday Football entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears. El partido será para una audiencia mundial, con inicio a las 21:00 horas peninsular española (15:00h ET). El partido será el primer evento de la NFL que se retransmitirá a nivel mundial en Prime Video, disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

“Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la NFL y presentar el Black Friday Football a los millones de aficionados a los que prestamos servicio en todo el mundo”, ha declarado Jay Marine, director de Prime Video EEUU de deportes globales. “El Black Friday se está convirtiendo en una de las mejores fiestas deportivas del año y este partido imperdible entre los Eagles, campeones de la Super Bowl, y los Bears, en pleno auge, en uno de los estadios con más ambiente del mundo del deporte, es el centro de un día muy importante para todos nosotros en Amazon. Estamos deseando ofrecer a los aficionados la mejor cobertura y un día lleno de acción, ofertas navideñas y sorpresas”.

“Estamos muy contentos de trabajar con nuestros socios de Prime Video para llevar el partido de fútbol americano del Black Friday de este año a una audiencia global”, afirmó Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL. “Ampliar la disponibilidad de nuestros partidos a los aficionados de la NFL de todo el mundo es una prioridad clave para nosotros y estamos encantados de que el partido del Black Friday esté disponible a través de Amazon en más de 240 países y territorios de todo el mundo”.

El partido de fútbol americano del Black Friday entre los Bears y los Eagles es el acto central de una programación deportiva en directo sin precedentes el 28 de noviembre, que se retransmitirá a nivel mundial en Prime Video, disponible en más de 240 países y territorios, sin necesidad de suscripción ni membresía Prime. La retransmisión mundial del partido de fútbol americano del Black Friday en Prime Video contará con opciones de idioma adicionales para los espectadores de todo el mundo, entre las que se incluyen español, francés y portugués. Además, varias funciones avanzadas que mejoran la cobertura de la NFL de Prime Video en Estados Unidos también estarán disponibles en determinados lugares del mundo, como Rapid Recap, vídeo de alta definición HDR y Next Gen Stats con tecnología de AWS. El partido también estará disponible en dispositivos móviles en Estados Unidos con una suscripción a NFL+, y fuera de Estados Unidos a través de NFL Game Pass en DAZN para suscriptores de pago.

Antes del partido de fútbol americano del Black Friday, a las 15:00h CET, Prime Video retransmitirá el regreso de ‘The Skins Game’, con Tommy Fleetwood, Justin Thomas, Xander Schauffele y Keegan Bradley, del PGA TOUR, desde el sur de Florida. Prime Video pasará luego al sur de Filadelfia, cuando comience la cobertura previa al partido del Black Friday Football a la 19:30h CET desde el Lincoln Financial Field, antes del saque inicial del partido entre los Bears y los Eagles a las 21:00h CET. Al término de la cobertura en directo del partido de la NFL, la NBA en Prime dará comienzo a una doble jornada a las 1:00h (día siguiente), con el partido entre los Bucks y los Knicks de Nueva York como plato fuerte, y terminará con el partido entre los Mavericks y los Lakers en Los Ángeles. En total, Prime Video ofrecerá más de 12 horas de cobertura deportiva en directo el Black Friday a los aficionados de todo el mundo.

La programación completa del 28 de noviembre del Black Friday Sports en Prime Video (todas las horas son Central Europe Time - CET):

• 15:00h: ‘The Skins Game’ del PGA TOUR.

• 19:30h: Previo al Black Friday Football.

• 21:00h: Black Friday Football: Chicago Bears contra Philadelphia Eagles.

• Por determinar: Black Friday Football (inmediatamente después del partido)

• 1:00h (día siguiente): Previo al Black Friday Basketball

• 1:30h (día siguiente): Black Friday Basketball: Milwaukee Bucks contra New York Knicks.

• 4:00h (día siguiente): Black Friday Basketball: Dallas Mavericks contra Los Angeles Lakers.