"Lo acertó antes de tiempo": la predicción de la Super Bowl que enloqueció a las redes y desató polémica

La Super Bowl es mucho más que un partido de fútbol americano, es el escenario donde se decide quién se corona como el mejor equipo de la NFL. Esta madrugada, los Seattle Seahawks se proclamaron campeones tras vencer por 29-13 a los New England Patriots en la Super Bowl LX, disputada en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Sin embargo más allá del resultado, lo que ha llamado la atención en redes es una predicción previa que según muchos usuarios había anticipado algunos de los momentos más importantes del partido.

La base de esta teoría surge de la simulación oficial de EA SPORTS Madden NFL 26, que semanas antes del encuentro mostraba a los Seahawks como ganadores frente a los Patriots. La simulación acertó el equipo ganador y destacó a jugadores que realmente tuvieron un papel relevante en la final, como Sam Darnold, quien tuvo una actuación decisiva para la victoria de Seattle.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar y las redes se llenaron de comentarios: "Cuando vi la simulación pensé que era broma pero es loco cómo muchos están diciendo que Madden lo acertó antes de tiempo", "Parece que la simulación está reescribiendo la historia en serio" o "Mucha gente cree que esto no fue casualidad", entre otros.

Más allá de la simulación, algunos aficionados han revisado antiguos materiales promocionales de la NFL, gráficos de inicio de temporada y vídeos oficiales, donde ahora ven símbolos o colores vinculados a Seattle que en su momento pasaron desapercibidos, pero que hoy reinterpretan como posibles "pistas anticipadas".

Para algunos, todo esto no es más que una serie de coincidencias y reinterpretaciones tras el resultado, mientras que otros creen que la combinación de simulaciones, predicciones y reacciones de la comunidad es demasiado exacta como para ignorarla.

En cuanto a la precisión histórica de Madden en sus predicciones de la Super Bowl, la serie de simulaciones anuales ha demostrado un buen récord: hasta ahora ha acertado 13 de las 21 finales simuladas, lo que representa una efectividad aproximada del 62% al anticipar el equipo ganador.