Playoffs NFL 2026: cuadro, resultados, horarios y dónde ver por TV en España

El camino a la Super Bowl arranca en la mejor liga del mundo, una NFL que se viste de gala para los partidos de playoff que tanta emoción y espectáculo regalan a los aficionados de este deporte. La gran final del futbol americano se disputa el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco y casa de los históricos 49ers.

Wild Card

Los playoffs de la NFL arrancaron con la ya conocida ronda de comodines donde los dos primeros clasificados de su conferencia todavía descansan. En este caso han sido los Denver Broncos por parte de la Conferencia Americana y los Seattle Seahawks en el lado de la Nacional. Recordemos que estos dos conjuntos se incorporan en la fase divisional.

Rams 34-31 Panthers

Bears 31-27 Packers

Bills 27-24 Jaguars

Patriots 16-3 Chargers

49ers 23-19 Eagles

Steelers X - X Texans (martes 02:20 horas CET)

En esta primera ronda destacaron las remontadas en el último cuarto de Buffalo Bills en campo de Jaguars y la de Rams por encima de unos Panthers que resistieron hasta el último aliento. Stafford tuvo que agitar la varita hasta el último drive para comandar a los de McVay a la siguiente ronda. Otro triunfo remarcable fue el de los 49ers en su visita a Philadelphia, eliminando a los actuales campeones de la Super Bowl con una plantilla plagada de lesiones y una defensa en cuadro.

Ronda divisional

En esta segunda ronda se incorporan los Seattle Seahawks y los Denver Broncos como campeones de sus conferencias. Ambos jugarán como locales en todos sus partidos.

Conferencia Americana

Broncos vs Bills

Patriots vs ganador de Texans–Steelers

Conferencia Nacional

Seahawks vs 49ers

Bears vs Rams

Finales de Conferencia

Aún por determinarse.