NFL
Playoffs NFL 2026: cuadro, resultados, horarios y dónde ver por TV en España
Consulta todos los emparejamientos y partidos de los playoffs de la NFL
El camino a la Super Bowl arranca en la mejor liga del mundo, una NFL que se viste de gala para los partidos de playoff que tanta emoción y espectáculo regalan a los aficionados de este deporte. La gran final del futbol americano se disputa el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco y casa de los históricos 49ers.
Wild Card
Los playoffs de la NFL arrancaron con la ya conocida ronda de comodines donde los dos primeros clasificados de su conferencia todavía descansan. En este caso han sido los Denver Broncos por parte de la Conferencia Americana y los Seattle Seahawks en el lado de la Nacional. Recordemos que estos dos conjuntos se incorporan en la fase divisional.
Rams 34-31 Panthers
Bears 31-27 Packers
Bills 27-24 Jaguars
Patriots 16-3 Chargers
49ers 23-19 Eagles
Steelers X - X Texans (martes 02:20 horas CET)
En esta primera ronda destacaron las remontadas en el último cuarto de Buffalo Bills en campo de Jaguars y la de Rams por encima de unos Panthers que resistieron hasta el último aliento. Stafford tuvo que agitar la varita hasta el último drive para comandar a los de McVay a la siguiente ronda. Otro triunfo remarcable fue el de los 49ers en su visita a Philadelphia, eliminando a los actuales campeones de la Super Bowl con una plantilla plagada de lesiones y una defensa en cuadro.
Ronda divisional
En esta segunda ronda se incorporan los Seattle Seahawks y los Denver Broncos como campeones de sus conferencias. Ambos jugarán como locales en todos sus partidos.
Conferencia Americana
- Broncos vs Bills
- Patriots vs ganador de Texans–Steelers
Conferencia Nacional
- Seahawks vs 49ers
- Bears vs Rams
Finales de Conferencia
Aún por determinarse.
