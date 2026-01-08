Playoffs NFL 2026: calendario completo y horarios en España de la Ronda de Comodines
Estos son los horarios de todos los partidos de primera ronda de los Playoffs de la NFL
La temporada regular ya ha terminado y arrancan los Playoffs NFL 2026. La primera parada es la Ronda de Comodines (Wild Card Weekend): seis partidos a vida o muerte, sin margen de error, repartidos entre sábado, domingo y la madrugada del lunes al martes en hora peninsular española (CET). Si buscas el calendario completo de la Ronda de Comodines de los playoffs NFL 2026 con horarios en España, aquí tienes la guía ordenada por días.
Qué es la Ronda de Comodines y cómo se juega
Es la fase que abre el cuadro y la que más acción concentra de golpe. Los cruces siguen el patrón clásico: 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5 en cada conferencia, y se juegan siempre en el estadio del equipo mejor clasificado. El objetivo es simple: ganar y avanzar a la ronda divisional, donde ya entran los nº1 de cada conferencia, que descansan esta semana.
Calendario y horarios en España (hora peninsular)
Sábado 10 de enero de 2026
- Panthers vs Rams — 22:30 h
Domingo 11 de enero de 2026
- Packers vs Bears — 02:00 h
- Jaguars vs Bills — 19:00 h
- Eagles vs 49ers — 22:30 h
Lunes 12 de enero de 2026
- Patriots vs Chargers — 02:00 h
Martes 13 de enero de 2026
- Steelers vs Texans — 02:00 h
Qué viene después del Wild Card Weekend
Los seis ganadores avanzan a la ronda divisional, donde se incorporan los dos equipos que han descansado. A partir de ahí, los cruces pueden variar porque la NFL reordena a los clasificados: el mejor seed se enfrenta al equipo peor clasificado que siga vivo. Es el detalle que explica por qué, en la NFL, el camino no siempre queda “dibujado” desde el primer día.
