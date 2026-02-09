Pillan a Kim Kardashian con un famoso piloto de F1 en la Super Bowl

La Super Bowl LX, celebrada esta madrugada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, dejó como campeón a los Seattle Seahawks tras vencer a los New England Patriots. Además, la actuación de Bad Bunny en el 'Half Time', llena de energía y ritmos latinos, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre los asistentes en los palcos VIP, la presencia de Kim Kardashian y Lewis Hamilton llamó especialmente la atención. Fueron vistos conversando y sonriendo juntos en uno de los palcos más visibles.

Sin embargo, no estaban solos, estuvieron rodeados de amigos y otras celebridades, como Kendall Jenner y los actores Leonardo DiCaprio y Jeff Goldblum, además de Beyoncé y Jay Z con sus hijas Blue Ivy y Rumi.

Aunque Kim y Hamilton han sido amigos durante años, los rumores sobre un posible romance se han intensificado en las últimas semanas. Hace pocos días fueron vistos llegando juntos a un hotel en París y, antes de eso, disfrutaron de una escapada de lujo a los Costwolds, en Reino Unido.

Su aparición en la Super Bowl parece reforzar aún más estas especulaciones. En un estadio con más de 70.000 espectadores, no intentaron ocultarse, y su cercanía y naturalidad frente a las cámaras hablaron por sí solas.

Según fuentes cercanas, asistir juntos a uno de los eventos más mediáticos del año no fue casualidad, y su elección de un palco destacado demuestra que no tienen problema en ser vistos juntos.

Ni Kim ni Hamilton han hecho declaraciones al respecto, pero la combinación de su historia de amistad de años, las escapadas recientes y ahora la aparición conjunta en la Super Bowl ha puesto a ambos en el centro de atención mediática internacional. Entre los fans y los medios, estas imágenes se leen como indicios claros de que algo especial los une.