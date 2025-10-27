Los Patriots, Bills y Eagles dominan una jornada marcada por el resurgir de los Ravens

Los New England Patriots continúan en plena forma. Este domingo sumaron su quinta victoria consecutiva en la NFL con un convincente triunfo por 32-13 frente a los Cleveland Browns, consolidando su buen momento y firmando ya seis victorias en ocho partidos esta temporada.

El joven Drake Maye, ‘quarterback’ de los Patriots, volvió a brillar: completó 18 de 24 pases para 282 yardas y tres pases de anotación, liderando con autoridad a un equipo que apunta cada vez más alto en la Conferencia Americana.

Exhibición de los Bills ante Carolina

También fue una jornada redonda para los Buffalo Bills, que aplastaron 40-9 a los Carolina Panthers, elevando su balance a 5-2.

El mariscal de campo Josh Allen volvió a ofrecer una actuación sobresaliente: lanzó un pase de anotación, corrió para dos touchdowns y terminó con 163 yardas aéreas, completando 12 de 19 pases. Los Bills dominaron de principio a fin sin dar opción a su rival.

Los Eagles se vengan de los Giants

Los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, se cobraron revancha frente a los New York Giants tras la derrota sufrida hace tres semanas. Esta vez, se impusieron a domicilio con un contundente 38-20, encadenando su segundo triunfo consecutivo.

Saquon Barkley, exjugador de los Giants, fue el gran protagonista ofensivo: corrió para 150 yardas en 14 intentos y firmó un touchdown. Por su parte, el ‘quarterback’ Jalen Hurts ofreció una auténtica exhibición, con cuatro pases de anotación, completando 15 de 19 lanzamientos para 179 yardas aéreas.

Los Ravens respiran ante los Bears

Los Baltimore Ravens necesitaban ganar, y lo consiguieron. Llegaban al duelo contra los Chicago Bears tras haber vencido solo uno de sus últimos seis partidos, con su presencia en los playoffs cada vez más en entredicho.

Sin Lamar Jackson, aún lesionado en el tendón de la corva, Tyler Huntley asumió el mando con solvencia: lanzó para 186 yardas, corrió otras 53 y firmó un pase de anotación, con 17 de 22 lanzamientos completados. La victoria devuelve aire y confianza a los de Baltimore.

Primer triunfo de los Jets

Los New York Jets estrenaron por fin su casillero de victorias al imponerse a domicilio a los Cincinnati Bengals, en un partido en el que remontaron 15 puntos en el último cuarto.

Justin Fields fue clave para los neoyorquinos, con 244 yardas de pase y un envío de anotación, sellando el ansiado 1-8 en su balance de temporada.

Tropiezo de los 49ers ante Houston

En otro de los encuentros del primer turno dominical, los San Francisco 49ers cayeron 26-15 frente a los Houston Texans, un resultado que frena momentáneamente su buena dinámica en la Conferencia Nacional.