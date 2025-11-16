El partido de la NFL en el Bernabéu provoca cortes de tráfico en las calles del entorno

La Liga de Fútbol Americano (NFL) celebra hoy el partido de su liga regular entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu, por lo que desde primera hora de la mañana se han producido cortes de tráfico en los aledaños del estadio.

Las puertas del estadio estarán abiertas entre las 11:30 y las 20:00 horas para evitar aglomeraciones, y por eso el Ayuntamiento de Madrid ha recomendado a la ciudadanía utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado en este entorno, para lo que Metro de Madrid ha reforzado el servicio en la línea 10.

Según ha informado esta semana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se registran cortes de tráfico desde las 6:00 horas de este sábado hasta las 20:00 horas de hoy en la Avenida de Concha Espina entre el paseo de la Castellana y la calle de Serrano; en la calle Padre Damián entre Profesor Waksman y la plaza de los Sagrados Corazones.

Y también en las calles Rafael Salgado, Doctor Fleming entre Profesor Wasksman y Rafael Salgado, San Juan de La Salle entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana, Marceliano Santamaría entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana y Santo Domingo de Silos entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana.

También se verá afectado por cortes el Paseo de la Habana a la altura de la plaza de Quito/Santiago Bernabéu hasta la plaza de los Sagrados Corazones, Segre desde la avenida de Concha Espina hasta Tormes, y el Paseo de la Habana desde Condes del Val hasta la plaza de los Sagrados Corazones.

Los residentes debidamente acreditados podrán acceder a los viales cortados, excepto al tramo de la calle de Padre Damián comprendido entre Rafael Salgado y la plaza de los Sagrados Corazones en el que, por motivos de seguridad, no será posible el acceso.

Asimismo, desde primera hora del domingo se establecen prohibiciones de estacionamiento en la plaza de Lima, la avenida de Concha Espina, la plaza de los Sagrados Corazones, las calles de Padre Damián y Rafael Salgado y el lateral del paseo de la Castellana.

En cuanto a la seguridad del encuentro, se han programado un conjunto de medidas, desplegándose un operativo especial de Policía Municipal y de Agentes de Movilidad, completado con sanitarios de SAMUR-Protección Civil para el partido, que comenzará a las 15:30 horas y finalizará a las 19:00 horas.

425 agentes de la Policía Municipal y cinco unidades de SAMUR-Protección Civil velan por la seguridad de las 83.000 personas que se prevé que acudirán esta tarde al partido de la NFL, el primero oficial de la liga profesional de fútbol americano que se celebra en España.