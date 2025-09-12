Los Packers ya meten miedo a la NFL

Se avecinan días ilusionantes en el estado de Wisconsin. Los Green Bay Packers, una de las franquicias más históricas y emblemáticas de la NFL, se perfilan en este arranque de la temporada regular 2025 como candidatos serios al anillo de la Super Bowl, que se disputará el próximo mes de febrero en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Los de Matt LaFleur arrancan con un 2-0 tras imponerse a los Washington Commanders por 18-27, uno de los rivales más fuertes de la NFC y finalistas de Conferencia el curso pasado bajo la batuta del entonces rookie Jayden Daniels. Todo ello apenas cinco días después de neutralizar a una de las ofensivas más potentes de la liga, los Detroit Lions, a quienes dejaron en solo 13 puntos en un duelo divisional de alto voltaje. Recordemos que los de Michigan cerraron 2024 con un imponente 15-2 y parten de nuevo entre los favoritos al título.

Parsons ya oposita al DPOY

Mientras los capitalinos han arrancado con ciertas dudas, en Green Bay todo fluye. Y buena parte del mérito tiene nombre y apellidos: Micah Parsons. El edge rusher aterrizó a escasos días del kickoff en uno de los traspasos más inesperados de los últimos años, movimiento que convirtió automáticamente a los Packers en aspirantes al campeonato. Con más de 52 sacks en apenas cuatro temporadas, Parsons ha impactado de inmediato. En su debut ya condicionó al ataque rival con solo 29 snaps y registró un sack clave para sellar la victoria. Ante Washington, subió su nivel con 8 presiones y medio sack. El producto de Penn State es un auténtico quebradero de cabeza para cualquier línea ofensiva, y su sola presencia abre huecos a compañeros como Rashan Gary o Quay Walker, que también han elevado sus números en este inicio de campaña.

La defensa de los Packers ha permitido apenas 31 puntos en dos partidos, y nada menos que contra ataques de élite como Commanders y Lions. Pero no todo es defensa: el inicio de temporada de Jordan Love roza lo sobresaliente. El quarterback firmó 19 de 31 en pases para 292 yardas, 2 touchdowns y ninguna intercepción, con la calma y precisión que empiezan a consolidarlo como un líder de largo recorrido. No se vivía un inicio 2-0 en Green Bay desde 2020, y la ilusión se palpa.

Un equipo completo con mucho 'Love'

El juego terrestre también aporta lo suyo con un Josh Jacobs renacido. El running back anotó un touchdown y corrió para 84 yardas, ampliando a 11 su racha de partidos consecutivos (incluyendo playoffs) con anotación, a uno solo del récord histórico de LaDainian Tomlinson.

El siguiente reto para Love será consolidar a un cuerpo de receptores joven y talentoso. No hay un WR1 definido, pero el trío formado por el novato Matthew Golden, junto a Romeo Doubs y Jayden Reed, ofrece garantías. Reed salió tocado del hombro ante Washington, aunque se espera que vuelva pronto. En paralelo, Tucker Kraft explotó como gran objetivo aéreo con 140 yardas y dos touchdowns, firmando el mejor partido de su carrera a sus 24 años. El tight end se está convirtiendo en un recurso fiable en situaciones de corto yardaje.

En el horizonte, el calendario se presenta algo más favorable. Primero ante los Cleveland Browns en la Week 3, y después un plato fuerte: el duelo contra los Dallas Cowboys, partido cargado de morbo que supondrá el regreso de Parsons a la que fue su casa hasta hace solo unas semanas.