¡Es oficial! El comisionado de la NFL afirma que volverán a España en 2026: "Absolutamente"

La NFL ha venido a España para quedarse. El comisionado de la liga, Roger Goodell, lo confirmó a pie de campo en el Santiago Bernabéu, minutos antes del kickoff del histórico duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, el partido que inauguró oficialmente la nueva alianza entre España y la liga estadounidense.

Preguntado por la posibilidad de que nuestro país albergue más partidos la próxima temporada, Goodell fue directo y contundente:

“Volveremos. Estamos muy emocionados. Esto ha sido una gran oportunidad para nosotros. Siempre esperamos a que termine el partido, pero queremos volver. A Madrid o a España. Creemos que es un gran mercado. Como saben, tenemos historia aquí, así que es algo importante para nosotros”.

Las palabras del máximo dirigente despejan un secreto a voces: el desembarco de la NFL en España ha sido un éxito rotundo incluso antes del pitido inicial. Aunque el acuerdo inicial entre la liga y Madrid era únicamente por un año, condicionado a la respuesta del público y con cierta prudencia institucional, el mensaje de Goodell deja entrever que en 2026 volveremos a tener NFL en nuestro país.

Todo apunta a que Madrid y el Santiago Bernabéu repetirán como sede. Entre las opciones que maneja la liga, los Chicago Bears parten como uno de los principales candidatos para ejercer como equipo local. La franquicia de Illinois posee los derechos de comercialización en España y lleva años reforzando su presencia con clinics, eventos promocionales y acciones dirigidas al aficionado español.

Goodell posa junto a Florentino / Manu Fernandez

Barcelona, por su parte, también está en el radar. La ciudad es considerada un mercado prioritario para la NFL de cara al futuro. Una vez concluya la remodelación del Spotify Camp Nou, la liga valorará seriamente que la Ciudad Condal se convierta en la segunda sede española dentro de su estrategia de expansión internacional.

España ya ha aprobado el examen con nota. Y la NFL, con Goodell al frente, ya ha dejado claro que esto es solo el comienzo.