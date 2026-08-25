Nike y la NFL presentan las nuevas equipaciones Rivalries de 2026, "el siguiente capítulo de un programa muy querido por los aficionados"

Tras el éxito del lanzamiento de Nike x NFL Rivalries en su primer año, Nike y la National Football League presentan las equipaciones Rivalries 2026 junto a la correspondiente colección para aficionados, fabricada y comercializada por Fanatics.

El programa Nike x NFL Rivalries refuerza la conexión entre el fútbol americano, sus aficionados y las comunidades que lo impulsan, con diseños exclusivos de equipaciones para cada equipo participante.

“Presentar ocho nuevas equipaciones Rivalries marca el siguiente capítulo de un programa muy querido por los aficionados de toda la NFL y Nike”, afirma Taryn Hutt, vicepresidenta de Marketing de Clubes de la NFL. “Al poner el foco en el lanzamiento de los clubes de la AFC South y la NFC North y en las apasionadas aficiones que hay detrás de ellos, seguimos capturando el espíritu y la tradición de las grandes rivalidades divisionales del fútbol americano”.

NFL Rivalries / NFL

El programa, que se estrenó en 2025, se convirtió en el lanzamiento de merchandising con mayores ventas de Fanatics hasta la fecha, demostrando una fuerte demanda por parte de los fans y sentando las bases para que el programa continúe creciendo en 2026.

Los equipos estrenarán su nueva equipación Rivalries, diseñada por Nike, durante uno de los próximos partidos en casa contra un rival divisional. Después de su debut en el terreno de juego, el uniforme Rivalries formará parte de la equipación del equipo durante tres años, además de los uniformes alternativos ya existentes. Los equipos que estrenaron sus equipaciones en 2025 también volverán al terreno de juego con esos diseños en un partido seleccionado contra un rival divisional y el resto lo harán durante las temporadas 2027 y 2028 de la NFL. De este modo, esta temporada habrá dieciséis equipos Rivalries (2025 y 2026).

Las camisetas de los equipos de la NFL / NFL

El lanzamiento de 2026 estará acompañado por campañas visuales creadas por cada uno de los equipos participantes y ambientadas en las comunidades en las que se viven sus respectivas rivalidades. En ellas participarán jugadores y leyendas de la NFL como Jameson Williams, Jordan Love, Nico Collins, Sauce Gardner y Randy Moss, además de artistas vinculados a esas ciudades, como los raperos Big Sean, Slim, Thug y Bun B y los cantantes de country Gowa Gibbs y Thomas Edwards.

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Las campañas buscan conectar la identidad de cada equipo con los vecinos y los lugares que forman parte de su historia.Las camisetas de Rivalries y la colección para aficionados estarán disponibles a partir del 1 de septiembre en Nike.com, NFLShop.com, Fanatics.com, las tiendas oficiales de los equipos y establecimientos seleccionados. También podrán adquirirse a través de las tiendas internacionales de NFL Shop y en determinados distribuidores internacionales.