Nike y la NFL calientan motores para la nueva temporada con las equipaciones Rivalries 2025

La National Football League y Nike presentaron el pasado jueves los ocho uniformes de club para 2025 que forman parte de ‘Rivalries’, un nuevo programa de uniformes y equipamiento que conecta como nunca antes con los aficionados y que fue anunciado a comienzos de este año. Las equipaciones celebran tradiciones locales históricas y unen a las comunidades de aficionados con diseños únicos inspirados en ciudades y equipos seleccionados. Entre ellas están las equipaciones de los Miami Dolphins, que el 16 de noviembre jugarán el NFL Madrid Game 2025 en el estadio Bernabéu ante los Washington Commanders.

“El lanzamiento de los primeros ocho uniformes y equipamiento de club Rivalries marca un momento significativo para la NFL, Nike y Fanatics, ya que la creatividad y la innovación se combinan para ofrecer una nueva forma de entender lo que significa ser rival”, señaló Taryn Hutt, vicepresidenta de marketing de clubes de la NFL. “Rivalries aportará energía renovada al campo con cada uniforme, al tiempo que ofrece una plataforma para amplificar la comunidad y el orgullo local que está en la base de cada aficionado de la NFL”.

Equipacion de los Dolphins / NFL

El primer grupo de clubes NFL Rivalries, procedente de la AFC Este y la NFC Oeste, estrenará sus nuevos uniformes diseñados por Nike en un único partido en casa frente a un rival de su división. Los diseños se inspiran -en gran medida- en los legados e identidades propias de cada equipo, como una expresión auténtica y competitiva del orgullo comunitario, y permiten que atletas y aficionados se conecten como nunca antes.

“Nike tiene una larga historia con el fútbol americano y estamos encantados de asociarnos con la NFL en este nuevo programa Rivalries para ayudar a hacer crecer el deporte y expandirlo a la próxima generación”, afirmó Ryan Airhart, director de diseño de producto NFL en Nike. “Cada uniforme fue diseñado en colaboración con el club que representa, para reflejar de forma auténtica lo que hace a su equipo, a sus aficionados y a sus comunidades totalmente únicos”.