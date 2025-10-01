La NFL nombra a Rafael de los Santos como Director de NFL en España

Rafael de los Santos ha sido nombrado Director de NFL España semanas antes del primer partido oficial de temporada regular de la NFL en Madrid, que se disputará en el estadio Bernabéu, casa del Real Madrid CF, el domingo 16 de noviembre.

Desde hoy, De los Santos será responsable de liderar el desarrollo del negocio y la expansión de la liga en España en este nuevo cargo creado por la NFL. Como parte de su estrategia de expansión internacional y de su compromiso con España, la NFL tiene previsto abrir una oficina en Madrid bajo el liderazgo de De los Santos.

De los Santos, natural de Madrid, ha impulsado iniciativas de negocio deportivo en el mercado nacional en organizaciones clave como Amazon Web Services, Real Madrid CF, Grupo Prisa y Microsoft-Xbox. Con esta experiencia previa, De los Santos aporta a la NFL un conocimiento experto y estratégico del panorama de la industria deportiva.

La NFL está comprometida con el crecimiento del fútbol americano a escala mundial y a todos los niveles durante los próximos años. Con más de 11 millones de aficionados en España y la celebración este año del primer partido de temporada regular en Madrid, la liga subraya su apuesta por impulsar el crecimiento del fútbol americano en el país.

NFL / nfl

“Estamos encantados de que Rafael lidere nuestros esfuerzos de crecimiento internacional en España, reportando a Henry Hodgson, nuestro director general regional para Reino Unido, Irlanda y España”, señaló Brett Gosper, responsable de Europa y APAC en la NFL. “De cara a nuestro primer partido en Madrid y más allá, Rafael desempeñará un papel crucial en nuestro éxito a largo plazo y en el crecimiento de nuestra presencia en el mercado, estableciendo nuevas formas de conectar con los aficionados -tanto nuevos como actuales-, durante todo el año”.

“Tras haber trabajado en iniciativas deportivas clave en España para marcas globales, estoy muy ilusionado de dar este paso con la NFL”, afirmó De los Santos. “Con la gran tradición deportiva de España y una afición tan apasionada, no hay mejor lugar para seguir haciendo crecer el fútbol americano de manera importante. Tengo muchas ganas comenzar esta nueva etapa con nuestro emocionante partido de la NFL el próximo 16 de noviembre en el Bernabéu”.

Los Miami Dolphins se enfrentarán a los Washington Commanders en el estadio Bernabéu el domingo 16 de noviembre a las 15:30 horas (hora local).