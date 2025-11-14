NFL MADRID GAME
La NFL y Madrid celebran el inicio de una gran relación: "Este es el primero de muchos partidos"
Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, y Roger Goodell, comisionado de la competición, destacan el encaje que ha tenido el partido pionero en España con la afición local
La NFL y Madrid han tenido un 'match' instantáneo. La primera ciudad española en acoger un partido de temporada regular de la competición más importante de fútbol americano se ha transformado para un duelo que inaugural que no será el último. "Quiero dar un mensaje claro: no queremos solo un partido, sino muchos partidos. El Miami Dolphins - Washington Commanders del Bernabéu (domingo, 15:30, en el Bernabéu) será el primero", avanzó Roger Goodell, comisionado de la NFL desde 2006 y, por tanto, máxima autoridad de la competición.
La NFL, líder en retransmisiones deportivas
Fue recibido en la Real Casa de Correos por José Luis Martínez -Almeida, alcalde de Madrid, quien ha participado activamente estos días en los múltiples actos que se han organizado con motivo del NFL Madrid Game. "El Dolphins - Commanders será un día especial que consolida la vocación deportiva de un lugar tan especial como Madrid. La NFL tiene 45 de las 50 retransmisiones más vistas del año en EEUU. En la última Super Bowl se citaron 127 millones de espectadores", enfatizó el líder del consistorio.
Las cifras que acompañan al evento demuestran la capacidad del deporte con mayor capacidad expansión de los últimos años, que ha multiplicado, bajo el mandato de Goodell, su exposición. Ya no solo dentro de las fronteras estadounidenses, donde tiene una penetración del 75%, también en el tour cada vez más extenso que ya contempla, con España, siete países. Y el que entra a formar parte de la ruta se mantiene, de ahí el carácter de alianza estratégica al que se refirieron Almeida y Goodell.
"Toda ciudad desearía tener un estadio como el Bernabéu, que, igual que el Real Madrid, es uno de los grandes embajadores de nuestras fronteras. Es un partido histórico y Madrid está preparada para apreciarlo y dar lo mejor de sí ante este encuentro", destacó Mariano de Paco Serrano, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en uno de los grandes polos de atracción de grandes eventos como la NFL, la F1, el futuro Mundial 2030 y otros eventos internacionales de máximo nivel.
Dolphins vs. Commanders, dos franquicias históricas
Martínez-Almeida invitó a los madrileños, "que son todos los que estén en la ciudad estos días", a participar de las actividades programadas con motivo del encuentro. "La NFL quiso venir a Madrid y Madrid la recibe con los brazos abiertos", aseguró en su visita a la exposición de tres cascos gigantes representativos del partido, situados delante del Palacio de Cibeles. Estuvo acompañado del director general y responsable internacional de la NFL, Gerrit Meier, y el director general de NFL España, Rafael de los Santos.
El regidor aseguró que es una cita que "hace especial ilusión a la capital, ya que son muy pocas las ciudades en el mundo y en Europa que han podido acoger partidos de la NFL, pero la competición quiso venir a Madrid y Madrid la recibe con los brazos abiertos". Como es habitual en sus apariciones en eventos deportivos, se animó a lanzar un balón -sin consecuencias- de un deporte sobre el que profundizó en un discurso, donde puso en valor a las dos franquicias.
"Los Commanders son una de las más antiguas de la NFL, fundada en 1932 y tricampeona de la Super Bowl. Palabras mayores. Los Dolphins hicieron la temporada perfecta; muy pocos clubes pueden decirlo. En 1973 ganaron absolutamente todos los partidos con Don Shula. Es un equipo que pertenece a la historia", enfatizó, creando el interés para que el duelo pionero se convierta en regular. "Nos estamos sintiendo como en casa", confesó Goodell, quien finalizó refiriéndose al 'win-win' que se ha dado entre la NFL "y un país apasionado como ningún por el deporte".
Actividades todo el fin de semana
Durante todo el fin de semana, Madrid acogerá actividades gratuitas organizadas por la liga y los equipos protagonistas. Los Miami Dolphins, equipo local del NFL Madrid Game 2025, han desplegado una 'fan zone' en la plaza de España, y los Washington Commanders, su rival, celebran encuentros con aficionados en distintos pubs de la capital, y en Príncipe Pío se instalará el sábado un mini campo de flag football para iniciarse en esta modalidad. El Ayuntamiento, por su parte, mantiene expuestos en Cibeles los cascos gigantes representativos del partido, además de una serie de meninas decoradas con motivos de la NFL repartidas por la ciudad
