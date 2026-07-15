NFL y Fanatics presentan Football x Football 2026

La NFL y Fanatics han presentado hoy la edición 2026 de Football x Football, una colección global que reinterpreta la identidad de las franquicias de la NFL a través de la cultura y el legado del diseño del fútbol. En su segundo año, la colección llega en un momento en el que ambos deportes comparten una relevancia cultural sin precedentes a nivel mundial.

Cada una de las 32 franquicias de la NFL ha sido reinterpretada tomando como inspiración los elementos más emblemáticos de las clásicas camisetas de fútbol, como los cuellos y los estampados característicos que han marcado décadas de diseño. Además, cada prenda incorpora los colores y escudos de su correspondiente franquicia, manteniéndose fiel a la identidad de cada equipo.

La colección ha sido desarrollada por un equipo creativo internacional que ha trabajado estrechamente con los responsables de diseño de Fanatics en Norteamérica y Sudamérica. El resultado es una colección concebida para una audiencia global, pensada para sentirse igual de cómoda en las gradas de un estadio de fútbol que en uno de la NFL.

Diseñada para los aficionados de ambos deportes, la colección llega en un momento en el que el interés global por estos alcanza cotas históricas.

Football x Football 2026 se estrenará en exclusiva durante Fanatics Fest NYC el próximo 16 de julio, antes de su lanzamiento mundial el 17 de julio a través de Fanatics.com, NFL Shop y una selección de distribuidores internacionales.

La colección también estará presente en instalaciones exclusivas en Londres, Madrid, París, Múnich, Ciudad de México, Río de Janeiro y Melbourne, coincidiendo con la celebración de los partidos internacionales de la NFL en 2026.