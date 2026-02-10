La millonada que ingresa el equipo campeón de la Super Bowl; más que la Champions, NBA y MLS

Ganar el Super Bowl es el objetivo que se colocan todos los equipos desde antes que inicie la temporada. Es el sueño de todas las franquicias y jugadores. Merecidamente, el premio por ganarlo parece ser el premio de una vida.

Naturalmente, cuando Julian Love tackleó a TreVeyon Henderson para poner final al Super Bowl LX, los jugadores celebraron eufóricos no solo por haber conseguido el segundo campeonato en la historia de los Seattle Seahwks, también por haber cerrado un premio económico de 157,78 mil euros (188 mil dólares). Eso solo por la victoria conseguida sobre los Patriots.

De acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) y la NFL, los jugadores reciben un premio económico por cada partido jugado durante los playoffs, desglosado de la siguiente manera:

Ronda de comodín (Wild Card): 49,10 mil euros | 58,50 mil dólares (equipo campeón divisional)

Ronda de comodín (Wild Card): 44,90 mil euros | 53,50 mil dólares (equipo mejor clasificado de la conferencia o no campeón divisional)

Ronda divisional : 49,10 mil euros | 58,50 mil dólares

Campeonato de Conferencia : 67,98 mil euros | 81 mil dólares

Super Bowl : 149,39 mil euros | 178 mil dólares (equipo campeón)

Super Bowl: 86,45 mil euros | 103 mil dólares (equipo subcampeón)

Por lo que en el caso de los Seahawks, que no jugó la ronda de Wild Card por haber clasificado como el mejor de la Conferencia Nacional, sus jugadores habrían sumado un premio total de 311,37 mil euros (371 mil dólares).

Si bien, no hay un premio económico que reciba directamente el equipo, el acuerdo colectivo permite que sí lo reciban sus jugadores, siendo esta la mayor ventaja respecto a otras competencias a nivel internacional.

Aunque el premio es directamente entregado a los jugadores, basándonos únicamente en el roster activo de 53 jugadores registrados para el Super Bowl, el premio recibido como equipo asciende a 16,50 millones de euros (19,663 millones de dólares).

Deportes distintos, formatos distintos

La Champions manda

A diferencia de la NFL, el premio percibido por los jugadores que ganen la Champions League dependerá de lo estipulado en el contrato con su equipo, que recibe directamente el premio.

Bajo el formato actual de la Champions, que vio la temporada pasada una expansión de 32 a 36 equipos y la fase de liga reemplazando la fase de grupos, el París Saint-Germain se embolsó un premio de 144.4 millones de euros (168 millones de dólares).

Sin embargo, del total recibido, únicamente 25 millones de euros corresponden al premio económico por haber ganado la final -- cifra aún superior a los 16,50 millones que acumulan los jugadores activos de un equipo de NFL -- . El resto del premio recibido por el PSG corresponde a una porción de la bolsa total a repartir entre los equipos participantes en el torneo.

NBA

Volviendo a Estados Unidos, el Oklahoma City Thunder recibió un premio económico de 10,41 millones de euros (12,4 millones de dólares), el cual fue repartido entre sus jugadores para dejar un total de 694,92 mil euros (828 mil dólares) a cada uno de ellos.

Aunque de nuevo, el premio percibido por el campeón proviene de una bolsa a repartir entre los equipos participantes, integrada por las ganancias de la venta de entradas durante los playoffs.

La dependencia de la venta de entradas, así como el hecho de que el roster activo de un equipo de la NBA lo integren 15 jugadores -- contrario a los 53 de un equipo de NFL -- , facilitan que el premio recibido por jugador sea mayor.

MLS

Posiblemente la mejor comparación al premio por ganar en la NFL es la MLS, donde el equipo campeón recibe 251,78 mil euros (300 mil dólares). Aunque si se suman los premios por las rondas de playoffs superadas, la cifra aumenta a 501,47 mil euros (597,5 mil dólares).

De cualquier manera, similar a la Champions League, este premio es entregado al equipo y no directamente a los jugadores.