Miami Dolphins - Washington Commanders: Horario y dónde ver el NFL Madrid Game 2025

A qué hora y dónde ver el Miami Dolphins - Washington Commanders de la NFL que se jugará en el Santiago Bernabéu de Madrid

El estadio del Real Madrid dará cobijo al primer partido de fútbol americano de su historia

El estadio del Real Madrid dará cobijo al primer partido de fútbol americano de su historia / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Miami Dolphins y Washington Commanders se enfrentan este domingo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu en el nuevo partido de la NFL. Te contamos a qué hora es el Miami Dolphins - Washington Commanders y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Daniel San llegará a la disputa luego de haber derrotado a los Bills (30-13), perdido ante los Ravens (28-6), derrotado a los Falcons (34-10) y perdido ante los Browns (31-6).

Así es la logística de la NFL en Madrid

Así es la logística de la NFL en Madrid

Por su parte, los comandados por Dan Quinn registraron una derrota ante los Lions (44-22), una derrota ante los Seahawks (38-14), una derrota ante los Chiefs (28-7) y una derrota ante los Cowboys (44-22).

HORARIO DEL MIAMI DOLPHINS - WASHINGTON COMMANDERS DE LA NFL

El partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, correspondiente a la nueva jornada de la NFL, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 15:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MIAMI DOLPHINS - WASHINGTON COMMANDERS DE LA NFL

En España, el partido de la NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders se podrá ver en directo y online a través de Cuatro y DAZN.

También puedes seguir toda la NFL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

