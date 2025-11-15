Miami Dolphins - Washington Commanders: Horario y dónde ver el NFL Madrid Game 2025

Miami Dolphins y Washington Commanders se enfrentan este domingo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu en el nuevo partido de la NFL. Te contamos a qué hora es el Miami Dolphins - Washington Commanders y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Daniel San llegará a la disputa luego de haber derrotado a los Bills (30-13), perdido ante los Ravens (28-6), derrotado a los Falcons (34-10) y perdido ante los Browns (31-6).

Por su parte, los comandados por Dan Quinn registraron una derrota ante los Lions (44-22), una derrota ante los Seahawks (38-14), una derrota ante los Chiefs (28-7) y una derrota ante los Cowboys (44-22).

HORARIO DEL MIAMI DOLPHINS - WASHINGTON COMMANDERS DE LA NFL

El partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, correspondiente a la nueva jornada de la NFL, se disputa este domingo 16 de noviembre a las 15:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MIAMI DOLPHINS - WASHINGTON COMMANDERS DE LA NFL

En España, el partido de la NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders se podrá ver en directo y online a través de Cuatro y DAZN.

También puedes seguir toda la NFL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.