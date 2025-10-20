McCaffrey guía a los 49ers a una sólida victoria ante los Falcons

Christian McCaffrey ofreció este domingo una actuación estelar con dos carreras de anotación que impulsaron a los San Francisco 49ers a la victoria por 20-10 frente a los Atlanta Falcons, en el encuentro correspondiente a la semana siete de la NFL.

Los 49ers siguen en la pelea por la cima

Con este triunfo, los 49ers suman cinco victorias y dos derrotas, manteniéndose en la lucha por el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) junto a los Los Angeles Rams, que presentan el mismo balance.

Por su parte, Atlanta se queda con un registro de 3-3, ocupando la tercera posición del Sur de la NFC.

Exhibición de McCaffrey

Además de sus dos touchdowns terrestres, McCaffrey acumuló 129 yardas de carrera y 72 de recepción, firmando así el noveno partido de su carrera en el que supera las 100 yardas por tierra y las 50 por aire. En la dirección del ataque, Mac Jones sumó 152 yardas de pase, aunque sufrió una intercepción. En el bando contrario, Michael Penix lanzó para 241 yardas con un pase de anotación, una intercepción y dos capturas.

Un primer tiempo de defensas

La primera mitad estuvo marcada por la solidez defensiva de ambos equipos, que dejaron el marcador sin puntos durante el primer cuarto. En el segundo, Atlanta se adelantó con un gol de campo de 38 yardas de Parker Romo. La reacción de San Francisco llegó poco después, liderada por su defensa. Tras frenar un ataque de los Falcons, McCaffrey coronó una buena serie ofensiva con su primer touchdown, que puso el 7-3 en el marcador.

Poco después, Bryce Huff logró una captura sobre Michael Penix, provocando un balón suelto que Alfred Collins recuperó para los 49ers. Esa jugada permitió al pateador Eddy Piñeiro, de origen cubano, convertir un gol de campo de 55 yardas, dejando el marcador en 10-3 al descanso.

Segunda mitad decisiva

En la reanudación, Piñeiro amplió la ventaja hasta el 13-3 con otro gol de campo. Sin embargo, los Falcons reaccionaron con una buena serie ofensiva culminada por Bijan Robinson, que redujo distancias a 13-10. Ya en el último cuarto, y pese a las ausencias de sus dos grandes referentes defensivos, Nick Bosa y Fred Warner, la defensa de San Francisco se mantuvo firme y neutralizó los intentos de remontada de Atlanta.

En la ofensiva final, McCaffrey volvió a aparecer para sentenciar el encuentro con su segunda carrera de anotación, redondeando una actuación sobresaliente y asegurando la victoria para los californianos.