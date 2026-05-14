Madrid (y el Bernabéu) doblan la apuesta con la NFL

Madrid volverá a cambiar los goles por touchdowns en 2026. La NFL regresará al Santiago Bernabéu después del enorme éxito que supuso el primer partido oficial disputado en España el pasado noviembre, cuando más de 78.000 aficionados llenaron el estadio para vivir en directo el choque entre Miami Dolphins y Washington Commanders. La apuesta salió perfecta para todas las partes y la liga no ha tardado en confirmar el segundo capítulo de una relación que apunta a ir para largo.

Ya es oficial: el próximo 8 de noviembre, coincidiendo otra vez con el parón de selecciones del fútbol europeo, el Bernabéu acogerá un auténtico partidazo entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals en la semana 9 de la temporada regular. Atlanta actuará como local, algo que ya se conocía desde hace semanas, mientras que la gran novedad ha sido el anuncio de Cincinnati como rival. Y sobre el papel, el salto de nivel respecto al estreno del año pasado es evidente.

Mejores equipos, mejor espectáculo en 2026

La NFL quería consolidar Madrid dentro de su expansión internacional, pero también subir el listón deportivo. La elección de los Bengals responde precisamente a eso. Pese a que la franquicia viene de dos temporadas algo irregulares, condicionadas por lesiones y problemas defensivos, sigue teniendo una de las ofensivas más potentes y espectaculares de toda la liga.

Gran parte de la culpa la tiene Joe Burrow. El quarterback de Cincinnati es una de las grandes estrellas actuales de la NFL y está considerado por muchos como uno de los tres mejores pasadores del planeta junto a nombres como Patrick Mahomes, Lamar Jackson o Josh Allen. Desde su llegada a la liga ha enamorado a los aficionados por su capacidad para lanzar en profundo, leer defensas y aparecer en momentos calientes.

Y si Burrow brilla, mucho tiene que ver el arsenal que tiene a su alrededor. La pareja formada por Ja'Marr Chase y Tee Higgins es una de las más temidas de toda la NFL. Chase, especialmente, ya es uno de los receptores más dominantes del campeonato. Ha superado las 1.000 yardas de recepción en todas sus temporadas y en 2024 explotó definitivamente con 17 touchdowns y más de 1.700 yardas aéreas. Atlanta, por su parte, llega con más incógnitas, especialmente en la posición de quarterback. Michael Penix Jr. parte con ventaja para liderar el ataque, aunque el equipo todavía necesita estabilidad en una posición clave si quiere competir de verdad en la NFC.

Un partido lleno de estrellas

Eso sí, talento ofensivo no falta. El gran nombre de los Falcons es Bijan Robinson, uno de los running backs más espectaculares de toda la competición y un jugador hecho para levantar al público del asiento. Su explosividad, cambios de dirección y capacidad para romper tackles lo convierten en uno de esos futbolistas por los que merece la pena pagar una entrada.

A su alrededor aparecen otros nombres importantes como Drake London y Kyle Pitts, dos piezas fundamentales en el juego aéreo de unos Falcons que además estrenarán proyecto con Kevin Stefanski al mando como nuevo entrenador jefe.

Bijan Robinson, estrella de Atlanta Falcons / Andreas Gora/dpa

Sobre el papel, el nivel medio de ambas franquicias supera claramente al del partido disputado el año pasado en Madrid. Evidentemente, la NFL cambia rapidísimo y nadie sabe cómo llegará cada equipo al mes de noviembre, pero la sensación es que el Bernabéu tendrá esta vez un duelo mucho más atractivo para el gran público y, especialmente, para los aficionados más habituales del football.

En un encuentro con la prensa en el que SPORT estuvo presente, Rafa de los Santos, director de NFL España, explicó la importancia de mantener esta alianza con el Bernabéu y con Madrid: "Cuando nosotros ya el año pasado firmamos un acuerdo con el Real Madrid, se firmó un poco por la repercusión que también tiene el Real Madrid y por lo que representa. Y el año pasado quedó demostrado que un partido en el Bernabéu es un escenario muy especial que tiene una repercusión internacional y sin duda eso estoy convencido de que este año también nos va a ayudar mucho".