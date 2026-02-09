Lamine Yamal se cuela en la Super Bowl y elige su Pokémon favorito para celebrar el 30 aniversario: "Se parece a mi estilo"

Ya hay pocas personas que duden del estatus de estrella de Lamine Yamal. Sus números a mitad de temporada ya son mejores que los del curso pasado y acaba de superar a Mbappé como el mejor goleador menor de 19 años de la historia, con 24 goles en liga, uno más de los que consiguió el francés en la Ligue 1.

Sin embargo, por si todavía no quedaba claro, solo le faltaba aparecer en uno de los eventos televisados más importantes del mundo, la Super Bowl, para terminar de convencer a los incrédulos.

El joven canterano de La Masia ha participado en uno de los anuncios emitidos durante la celebración del evento más visto en los Estados Unidos, junto a otros nombres jóvenes del mundo del deporte y de la música, como el piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc, la artista puertorriqueña Young Miko o la surcoreana, Jisoo, el comediante Trevor Noah o la mismísima Lady Gaga.

Lamine Yamal celebra su gol en Albacete. / Dani Barbeito

Lo ha hecho como uno de los protagonistas del último spot de Pokémon, que celebra su 30º aniversario y que ha encontrado en la final de la NFL el escenario perfecto para promocionar a sus personajes delante de todo Estados Unidos.

La consigna era clara: elegir al Pokémon favorito. Mientras que otros optan por los 'monstruos de bolsillo' de las primeras ediciones, como Gengar (Miko), Eevee (Jisoo) o Jiglypuff (Gaga), Lamine elige a un legendario de la sexta generación: Zygarde.

"Porque tiene muchas maneras de superar a sus oponentes", resalta el de Rocafonda, creando un paralelismo entre las virtudes de este Pokémon con las suyas propias sobre el terreno de juego.

Zygarde es de tipo dragón-tierra y, desde Wikidex, la enciclopedia Pokémon por excelencia, se apunta que se asemeja a una serpiente, mezclado con formas de perro o lobo negro y que su estilo está originalmente basado en Fenrir, el animal mitológico de la mitología nórdica, así como en Jörmundgander, la serpiente marina, y Níðhöggr, el dragón que se alimenta de las raíces del Yggdrasil, el árbol sagrado.

Además de los mencionados, otros personajes que aparecen son Arcanine (Leclerc), Psyduck (Noah) o Luxray (Maitreyi Ramakrishnan), y el anuncio termina lanzando una pregunta a la audiencia: "¿Cuál es tu favorito?".