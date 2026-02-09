Viral
Lamine Yamal se cuela en la Super Bowl y elige su Pokémon favorito para celebrar el 30 aniversario: "Se parece a mi estilo"
El joven azulgrana protagoniza uno de los anuncios que se emitieron durante el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos
Ya hay pocas personas que duden del estatus de estrella de Lamine Yamal. Sus números a mitad de temporada ya son mejores que los del curso pasado y acaba de superar a Mbappé como el mejor goleador menor de 19 años de la historia, con 24 goles en liga, uno más de los que consiguió el francés en la Ligue 1.
Sin embargo, por si todavía no quedaba claro, solo le faltaba aparecer en uno de los eventos televisados más importantes del mundo, la Super Bowl, para terminar de convencer a los incrédulos.
El joven canterano de La Masia ha participado en uno de los anuncios emitidos durante la celebración del evento más visto en los Estados Unidos, junto a otros nombres jóvenes del mundo del deporte y de la música, como el piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc, la artista puertorriqueña Young Miko o la surcoreana, Jisoo, el comediante Trevor Noah o la mismísima Lady Gaga.
Lo ha hecho como uno de los protagonistas del último spot de Pokémon, que celebra su 30º aniversario y que ha encontrado en la final de la NFL el escenario perfecto para promocionar a sus personajes delante de todo Estados Unidos.
La consigna era clara: elegir al Pokémon favorito. Mientras que otros optan por los 'monstruos de bolsillo' de las primeras ediciones, como Gengar (Miko), Eevee (Jisoo) o Jiglypuff (Gaga), Lamine elige a un legendario de la sexta generación: Zygarde.
"Porque tiene muchas maneras de superar a sus oponentes", resalta el de Rocafonda, creando un paralelismo entre las virtudes de este Pokémon con las suyas propias sobre el terreno de juego.
Zygarde es de tipo dragón-tierra y, desde Wikidex, la enciclopedia Pokémon por excelencia, se apunta que se asemeja a una serpiente, mezclado con formas de perro o lobo negro y que su estilo está originalmente basado en Fenrir, el animal mitológico de la mitología nórdica, así como en Jörmundgander, la serpiente marina, y Níðhöggr, el dragón que se alimenta de las raíces del Yggdrasil, el árbol sagrado.
Además de los mencionados, otros personajes que aparecen son Arcanine (Leclerc), Psyduck (Noah) o Luxray (Maitreyi Ramakrishnan), y el anuncio termina lanzando una pregunta a la audiencia: "¿Cuál es tu favorito?".
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Flick no iba de farol con Casadó
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- Hay más Rashfords en Europa
- Estar en La Masia es como estudiar en Harvard pero no me arrepiento de haberme ido del Barça
- Valencia - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- La noche más amarga de Endrick: 'Podría tener graves consecuencias
- El Barça fija su gran objetivo para 2026