Kyle Pitts, la estrella de los Atlanta Falcons que ya mira al Bernabéu: “Será una gran oportunidad para mostrar nuestro talento en otro país”

La NFL ya calienta motores para su regreso a España. Después del estreno del Santiago Bernabéu como sede de temporada regular, Madrid volverá a acoger un partido oficial de la liga estadounidense en 2026. Esta vez, los protagonistas serán los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, que se enfrentarán el próximo 8 de noviembre en el estadio del Real Madrid, en un duelo correspondiente a la Semana 9 de la temporada regular. Será el segundo partido de la NFL en el Bernabéu y una nueva muestra de la apuesta de la liga por el mercado español.

Uno de los nombres propios del encuentro será Kyle Pitts, tight end de los Falcons y una de las piezas más diferenciales de la ofensiva de Atlanta. Elegido con el número 4 del Draft de 2021, Pitts llegó a la NFL con la etiqueta de talento generacional en su posición y, pese a una carrera marcada por cambios constantes de quarterback y algún problema físico, sigue siendo uno de los jugadores más reconocibles de la franquicia.

Pitts quiere brillar en España

El jugador atendió este jueves a los medios españoles en un encuentro virtual organizado tras el anuncio del partido en Madrid. Y lo primero que dejó claro fue su ilusión por viajar a España. “Será una gran oportunidad para nuestro equipo para explorar otra parte del mundo. Personalmente, será mi primera vez en Madrid, así que estoy muy emocionado”, explicó Pitts, que ya tiene algún plan fuera del terreno de juego: “Mi madre y mi hermana me han hablado de la paella. Definitivamente quiero probarla. Quiero comer algo auténtico y quizá hacer algo de turismo y sacar algunas fotos”.

Sobre el partido ante los Bengals, Pitts no escondió que se trata de una cita especial, aunque dentro del vestuario intentarán afrontarla como una jornada más del calendario. “Para nosotros será otro partido de NFL, pero en otro lugar. Podremos mostrar nuestro talento en otro país. Es genial ver lo que hace la NFL, dando a jugadores que quizá nunca han viajado fuera la oportunidad de hacer lo que aman en otro sitio”, afirmó.

Kyle Pitts, jugador de Atlanta Falcons / ERIK S. LESSER

El tight end también habló del ambiente que espera encontrar en el Bernabéu. Pitts ya sabe lo que es jugar partidos internacionales, con experiencias previas en Londres y Alemania, y recordó especialmente el ruido de las gradas europeas. “He jugado dos veces en Londres y una en Alemania. Alemania fue muy divertida, algo parecido a lo que haremos en España. Fue genial ver a los aficionados tan metidos en el partido. En Londres también fue especial ver a la gente con camisetas de muchos equipos disfrutando del espectáculo”, señaló.

Nuevo 'staff' e identidad en el campo

La visita a Madrid llegará en un momento importante para Pitts y para los Falcons, que trabajan en construir una nueva identidad competitiva. Preguntado por el tipo de equipo que se verá en el Bernabéu, el jugador fue directo: “Un equipo duro y agresivo. Estamos trabajando en establecer nuestra identidad y en unirnos como equipo, para que cuando llegue la temporada estemos todos en la misma página”.

También habló de su encaje en la ofensiva y de lo que espera aportar en esta nueva etapa. “Lo que más me emociona es poder ser un arma en este ataque. Estamos centrados en ver cómo se colocan las piezas con el talento que tenemos y cómo podemos coexistir para salir y anotar tantos puntos como sea posible”, explicó. Los Falcons tienen este año nuevo head coach en Kevin Stefanski así como un nuevo offensive coordinator en Tommy Rees.

Para muchos aficionados españoles, el Falcons-Bengals puede ser la primera experiencia en directo con la NFL. Por eso, Pitts quiso reivindicar la dificultad y la riqueza táctica de su posición, una de las más híbridas del fútbol americano moderno. “Tenemos una de las posiciones más difíciles, pero también atrapamos el balón. Eso es algo que hay que recordar. Aunque parezca que solo bloqueamos, también podemos recibir”, apuntó.

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Pitts, que entró en la liga con apenas 20 años, también reflexionó sobre su evolución dentro del vestuario. “He tenido la oportunidad de crecer desde rookie hasta ahora. Tengo una posición más influyente en el equipo y los chicos jóvenes me miran para pedir consejo. Es muy importante ser el ejemplo correcto para ellos”, afirmó.