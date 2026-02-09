Quién es el jugador Mack Hollins y por qué llegó a la Super Bowl esposado y descalzo

Uniforme penitenciario, esposas en las muñecas, cadenas en los tobillos y una máscara: así llegó Mack Hollins, jugador de los New England Patriots, al Levi's Stadium en el que se disputó la Super Bowl este domingo por la noche.

La 60ª edición de la final de la NFL no solo estuvo marcada por la actuación de Bad Bunny, cargada de simbolismo y mensajes a favor de la comunidad latina. El receptor sorprendió a todo el mundo luciendo una vestimenta completamente atípica para una final de campeonato.

Mack Hollins en su llegada al Levi's Stadium antes del partido. / Lapresse

De entrada, en el traje se leía 'Rango 13', una referencia a una unidad de muy alta seguridad de la prisión ADX Florence, en Colorado, según revelaba el 'New York Post'. El hecho de que fuera descalzo ya no sorprende entre los seguidores de la NFL, ya que se trata de un jugador que ya había optado por ir descalzo en otros eventos anteriores.

Hollins es uno de los más excéntricos en un mundo que de por sí, ya premio la extravagancia por la notoriedad y el perfil de sus protagonistas. Por eso, muchos apuntan a que realmente no existe más motivo que el de hacerse notar y que se hablara de él.

Mack Hollins suele caminar descalzo. / ·

Además de este estilo de 'grounding', neologismo usado para referirse a la práctica de caminar con los pies descalzos en contacto con el suelo (aunque normalmente se hace en entornos naturales con césped), el de los Patriots destaca más por su vida extradeportiva que por sus estadísticas sobre el terreno de juego.

Come sin cubiertos, no bebe agua, sino que se hidrata con zumo de sandía, porque la primera "no sirve para nada". Su dieta se caracteriza por constar de leche sin pasteurizar, carne cruda y fruta, motivo por el que se le ha apodado 'El Tarzán de la NFL'.

Más allá de su imagen, lucía en las manos la camiseta de los 'Warriors', un equipo de una escuela secundaria, con el dorsal y el nombre de su entrenador en la espalda, Mike Vrabel.

Está claro que si quería llamar la atención, lo ha conseguido. Sin embargo, tanto la actuación del descanso, como la victoria de sus rivales, los Seattle Seahawks, han dejado la llegada de Hollins como una mera anécdota más.