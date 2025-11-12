Horario de la NFL en Madrid: TV, dónde y cómo ver en España el Dolphins vs Commanders del Santiago Bernabéu

Madrid se convierte en capital del football con un estreno histórico: la NFL disputa por primera vez un partido oficial en España y lo hace en el Santiago Bernabéu. Miami Dolphins, designado como equipo local, se mide a Washington Commanders en plena Semana 11, con el estadio transformado para acoger un campo a escala NFL, videomarcador 360º y toda la liturgia del espectáculo norteamericano.

La imagen del coliseo blanco sin su escudo habitual y vestido de yardas resume el calado del proyecto: convertir al Bernabéu en un escenario multipropósito capaz de atraer citas globales más allá del fútbol. Esta vez es el turno de la NFL, que con este partido coloca a España como uno de los principales centros neurálgicos en su expansión internacional con sabor europeo. Madrid se suma a capitales como Londres, Múnich o Dublín.

Miami llega en buena dinámica

En lo deportivo, ninguno de los dos equipos llega precisamente en su mejor momento del proyecto. El guion, a priori, estará marcado por el estilo veloz de Miami: un ataque rápido, creativo y vertical, con el siempre polémico Tua Tagovailoa a los mandos, Jayden Waddle estirando el campo y un juego terrestre explosivo gracias a las últimas actuaciones de De'Von Achane. La temporada 2025 está siendo decepcionante para los de Florida y están lejos de playoffs, aunque en Madrid tratarán de seguir el buen estado de forma mostrado en el último mes, con dos victorias en tres encuentros disputados. El sistema de Mike McDaniel vive de la sincronía y del timing en rutas cruzadas y motions pre snap. Si encuentran ritmo temprano, obligan a perseguir el marcador. Miami no podrá contar con su receptor estrella en Tyreek Hill, que sufrió una grave lesión de rodilla semanas atrás.

Los super héroes de la NFL hacen 'touchdown' en Madrid

Enfrente, Washington aterriza con un plan más físico y de control, pero también en pleno bajón de forma con cinco derrotas consecutivas. Han pasado de ser la 'cenicienta' de la NFL en 2024 a la sombra de lo que fueron este vigente curso. La gran nota de la previa, eso sí, es la ausencia de Jayden Daniels: el quarterback estrella no estará en Madrid por su lesión de codo y el peso del ataque recae en Marcus Mariota, un perfil que invita a ajustar la hoja de ruta con más juego de carrera, play-action y pases rápidos para proteger el pocket.

Más allá del tablero, la ciudad se ha volcado con una semana de actividades, fan zones y clínicas que apuntan a convertir Madrid en “kilómetro cero” de la NFL en España. Habrá música, tailgate a la europea y un halftime show de acento latino con Daddy Yankee y Bizarrap para subrayar que el evento no es solo deporte: es cultura pop, entretenimiento y punto de encuentro para una afición que no ha dejado de crecer. El impacto se mide en entradas (casi) agotadas, visitantes internacionales y una audiencia potencial que descubrirá lo bien que encaja el formato NFL en horario vespertino peninsular. El Bernabéu, por una tarde, será un laboratorio táctico y una postal: casco turquesa frente a casco burdeos, en un escenario que quiere convertirse en sede estable del gran deporte estadounidense.

HORARIO Y DÓNDE VER EL DOLPHINS - COMMANDERS

En España, el Dolphins–Commanders del domingo 16 de noviembre se podrá ver en abierto por Cuatro; además, contará con streaming en Mediaset Infinity (con previa desde las 15:00) y emisión gratuita en DAZN (registro necesario en la app), que integra NFL Game Pass International para quienes sigan el resto de la temporada; en paralelo, habrá cobertura especial en radio y directos en plataformas digitales durante toda la tarde.