¡Histórico! La NFL se verá en abierto en España

La NFL da un salto de visibilidad en nuestro país con un acuerdo para emitirse en abierto. Mediaset España ofrecerá desde ya una selección de los encuentros más relevantes de la liga, con la Super Bowl LX como colofón y una cobertura que combina televisión en Cuatro y ventana digital en Mediaset Infinity. El movimiento supone un impulso para un deporte en claro crecimiento en España y lo acerca al gran público con programación estable durante toda la temporada.

El pilar de la oferta será Cuatro: cada domingo programará el “Sunday Night Football”, el partido de mayor foco de la jornada, y sumará tres choques de playoffs antes de la gran final. En paralelo, Mediaset Infinity emitirá en simulcast lo que se vea en abierto y ampliará el catálogo con más duelos de temporada regular, los internacionales en Europa, una cita de Acción de Gracias y más eliminatorias. El arranque está fijado para el domingo 12 de octubre con doble ración: Lions–Chiefs en la madrugada de Cuatro (02:15) y Broncos–Jets desde Londres por la tarde en Infinity (15:30).

Más allá del menú semanal, el acuerdo incluye la emisión en abierto del Madrid Game 2025 —primer partido de temporada regular de la NFL en España— como parte de una programación que, entre temporada regular y playoffs, llevará a Cuatro 18 partidos y a Mediaset Infinity otros 19. La Super Bowl LX cerrará la temporada el domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium de Santa Clara.

La cobertura no se quedará solo en los partidos. ElDesmarque reforzará la presencia de la NFL con contenidos específicos en sus informativos y con un espacio semanal de madrugada, pensado para explicar claves del juego, seleccionar lo mejor de cada jornada y contextualizar historias y protagonistas. El equipo de retransmisiones reunirá a voces muy reconocibles para la audiencia española como José Antonio Ponseti, Iker Sagasti y Javier Gómez, con el apoyo de los analistas Luis Jones y David “Serpi”.

Con este desembarco en abierto y con ventana digital, la NFL gana tracción en España y consolida una cita dominical fija que facilita el acceso al aficionado casual y acompaña el crecimiento de su comunidad. Para el espectador, la ruta es clara: el “Sunday Night” en Cuatro, un segundo partido dominical y las grandes fechas en Infinity, playoffs y Super Bowl incluidos.