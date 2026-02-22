Hallan muerto a Rondale Moore, jugador del Minnesota Vikings

Tragedia en el fútbol americano. El jugador de los Minnesota Vikings, Rondale Moore, fue hallado muerto este sábado a los 25 años en su casa de New Halbany, en Indiana.

Según informaron medios estadounidenses citando fuentes policiales, el cuerpo del receptor fue encontrado en el garaje de su casa con una herida de bala que, de acuerdo con las primeras investigaciones, parece ser autoinfligida. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del suceso, aunque no se han reportado indicios de la participación de terceros.

Moore se dio a conocer a nivel nacional durante su etapa universitaria en Purdue University, donde destacó como uno de los receptores más explosivos del fútbol universitario. Su velocidad, agilidad y capacidad para generar jugadas espectaculares lo convirtieron en una de las grandes promesas de su generación.

En el Draft de la NFL de 2021 fue seleccionado por los Arizona Cardinals, franquicia con la que inició su carrera profesional. Posteriormente recaló en Minnesota, donde buscaba consolidarse como una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo. Su talento y versatilidad lo perfilaban como un jugador determinante en el futuro de la liga.

Sin embargo, su progresión se vio frenada por las lesiones. El receptor se perdió las dos últimas temporadas completas tras sufrir dos graves lesiones de rodilla que requirieron largos procesos de recuperación. Estos contratiempos físicos marcaron un periodo especialmente difícil en su trayectoria deportiva.

La comunidad del fútbol americano lamenta la pérdida de un talento que, pese a su corta edad, ya había dejado huella en el campo y prometía aún más.