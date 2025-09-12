Green Bay 'seca' a Commanders en Lambeau Field

Green Bay Packers enlazó este jueves su segunda victoria en el comienzo de la temporada de la NFL al vencer en el Lambeau Field por 27-18 a los Washington Commanders de Jaden Daniels.

Packers dio hoy otra prueba de fuerza contra unos Commanders que el año pasado se quedaron a un paso de llegar al Super Bowl. Jordan Love, 'quarterback' de los Packers, destacó con 292 yardas lanzadas (19 de 31 en pases), con dos pases de anotación y ninguna interceptación.

El ala cerrada Tucker Kraft dominó con seis recepciones para 124 yardas y anotó un 'touchdown', al igual que Romeo Doubs. Josh Jacobs hizo daño por tierra a los Commanders con 23 carreras para un total de 84 yardas y un 'TD'.

En Washington, el 'QB' Jaden Daniels lanzó para 200 yardas y dos 'touchdowns', con 24 pases completados de 41, sin interceptaciones. Fue capturado en cuatro ocasiones para una pérdida de 21 yardas.

Zach Ertz y Deebo Samuel anotaron los 'TD' del equipo de Dan Quinn, que sufrió su primera derrota tras estrenarse con un triunfo contra los New York Giants. Los Commanders acabaron el partido con las lesiones graves del ala defensiva Deatrich Wise y del corredor Austin Ekeler. Los Packers construyeron su victoria a base de defensa. Tan solo concedieron once yardas a los Commanders en el primer período, la peor marca del equipo capitalino desde 2018.

Y Jordan Love lideró a los Packers con carácter y soltura. Fue protagonista de un 'drive' de 96 yardas y siete jugadas que acabó con el pase de 'TD' de cinco yardas a Romeo Doubs. En el segundo período, fue Jacobs quien firmó el segundo 'TD' de la noche con una carrera de dos yardas. Con Micah Parsons, estelar fichaje de los Packers en esta campaña, dando muestra de su poderío defensivo, los Commanders solo pudieron anotar tres puntos en la primera mitad.

La ventaja de los Packers alcanzó el 17-3 con un gol de campo de Brandon McManus, después de Matt Gay fallara dos 'field gol' consecutivos para Washington. Tucker Kraft, con una recepción de ocho yardas de Jordan Love, frenó las esperanzas de los Commanders poco después de que Zach Ertz recortara 10-17. Con poco menos de siete minutos por jugar, los Packers incrementaron la renta a 27-10 con otro gol de campo de McManus.

Washington terminó el partido con honor, con una recepción de 10 yardas de Deebo Samuel que llevó al 'TD' del definitivo 18-27. EFE