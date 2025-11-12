El gran ausente de la NFL en el Bernabéu: Jayden Daniels, el quarterback maravilla que no estará en Madrid

El histórico debut de la NFL en España tendrá una ausencia tan inesperada como dolorosa. Jayden Daniels, quarterback de los Washington Commanders y una de las grandes sensaciones del curso pasado, no estará presente en el partido del próximo 16 de noviembre ante los Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu.

El equipo capitalino confirmó la baja de su mariscal de campo a través de sus redes sociales el pasado martes, justo el día en que la plantilla emprendía viaje rumbo a Madrid para disputar el primer encuentro de temporada regular en la historia de la NFL en nuestro país. Junto a Daniels, también fueron descartados el receptor Treylon Burks, el linebacker Ale Kaho y el defensivo Trey Amos.

Lesión dura ante Seahawks

La lesión del joven quarterback era prácticamente un secreto a voces desde hace dos semanas. Durante el duelo ante los Seattle Seahawks, Daniels sufrió una dislocación del codo derecho en una acción desafortunada tras intentar escapar de la presión en una jugada de scramble. La escena fue escalofriante: el brazo del jugador quedó en una posición completamente antinatural y tuvo que abandonar el campo visiblemente dolorido, acompañado por el personal médico.

El incidente se produjo en pleno último cuarto, con los Commanders perdiendo 38-7 y sin opciones reales de remontar. La decisión del entrenador Dan Quinn de mantener a su quarterback titular en un partido ya sentenciado provocó un aluvión de críticas en redes sociales y entre los propios aficionados, que no comprendieron por qué se arriesgaba la integridad física de su principal estrella.

Las primeras pruebas médicas descartaron daños en los ligamentos, por lo que no será necesaria cirugía, aunque la franquicia optó finalmente por no forzar su regreso. En un principio, Daniels no fue incluido en la lista de lesionados de larga duración (injury reserve), lo que alimentó las esperanzas de que pudiera llegar a tiempo para el encuentro de Madrid. Sin embargo, los Commanders decidieron no hacerlo viajar y evitar cualquier riesgo innecesario. El mariscal seguirá el partido desde casa, a pesar de ser una de las principales caras promocionales del evento, cuya imagen aparece en carteles por toda la capital española.

El sustituto de Daniels

En su lugar, el veterano Marcus Mariota tomará los mandos de la ofensiva en un equipo que atraviesa un momento muy complicado. Los Commanders han pasado de ser finalistas de Conferencia en 2024 a protagonizar una de las mayores caídas de rendimiento en la liga. Lo que parecía una temporada de consolidación se ha convertido en un año de frustración: las lesiones de figuras clave como Daniels o Terry McLaurin, sumadas al bajo rendimiento colectivo, han dejado a Washington con un balance de 3-7 y prácticamente sin opciones de playoffs.

Jayden Daniels, quarterback de Commanders / AP

Incluso el propio Daniels, que el año pasado maravilló como novato y ganó el premio Rookie Of The Year, optando incluso al MVP, ha sido objeto de críticas por su inconsistencia y su errática toma de decisiones antes de la lesión. Con cinco derrotas consecutivas, los Commanders parecen haber asumido su destino: pensar más en el Draft que en la postemporada.