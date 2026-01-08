¿Cómo funcionan los playoffs de la NFL 2026? Formato, rondas y clasificación explicados

Los playoffs de la NFL 2026 ya están aquí y arrancan este fin de semana con la ronda de comodines (Wild Card Weekend). A partir de ahora todo es eliminación directa. Quien pierde, se va a casa. El camino termina en la Super Bowl LX, que se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara, es el gran objetivo para las 14 franquicias que han logrado plaza.

Así se clasifican los 14 equipos

En la postemporada entran 14 equipos, 7 por conferencia (AFC y NFC). Se clasifican los 4 campeones de división y 3 equipos “wild card” (los mejores balances entre los no campeones, lo que vendrían a ser los mejores 'segundos' ). Con eso se construye el ranking del 1 al 7, conocido como seeds.

Un detalle clave: los campeones de división ocupan siempre los puestos 1-4, aunque un equipo que haya entrado por wild card tenga mejor récord. Y si hay empate de victorias, la NFL aplica criterios oficiales de desempate (enfrentamientos directos, récord en conferencia, rivales comunes, etc.). La recompensa por quedar arriba es enorme: más opciones de jugar en casa y un calendario más “amable” en teoría.

Los Seahawks se han clasificaco como seed 1 de la NFC / Scot Tucker

Equipos clasificados

Los 14 equipos clasificados para los playoffs de la NFL 2026 son, en la AFC: Denver Broncos (nº1 y con “bye”), New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills y Los Angeles Chargers; y en la NFC: Seattle Seahawks (nº1 y con “bye”), Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers y Green Bay Packers

Las rondas: qué se juega y cómo se cruza

1) Ronda de comodines (Wild Card)

Se disputan seis partidos: el 2 recibe al 7, el 3 al 6 y el 4 al 5 en cada conferencia, siempre en el estadio del mejor clasificado.

2) Ronda divisional

Entran los nº1, que son los únicos con “bye” (descanso). Aquí hay reordenación (re-seeding): el nº1 se mide al superviviente peor clasificado y el otro duelo lo disputan los dos siguientes mejores seeds. No existe un “cuadro fijo” al estilo NBA: se premia al que mejor temporada regular ha hecho.

3) Finales de conferencia

Los ganadores de la divisional se juegan el título de la AFC y la NFC a un solo partido.

4) Super Bowl LX

Final a campo neutral para decidir el campeón de la NFL.

Cuántos partidos hay que ganar

El nº1 de cada conferencia necesita tres victorias para levantar el Lombardi (divisional, final de conferencia y Super Bowl). Del 2 al 7, el camino es más largo: cuatro triunfos seguidos. Además, la ventaja de campo cuenta: el mejor seed suele jugar con su público y, si llega, también recibe la final de conferencia.

¿Y si hay empate? En playoffs no hay “partido de vuelta”: si se llega igualado al final del tiempo reglamentario, se juega prórroga hasta que haya un ganador. En resumen: 14 equipos, un solo descanso por conferencia, cruces que se reordenan en divisional y todo a un partido. Bienvenidos a la fase donde cada balón suelto decide una temporada.