Felipe Formiga, directivo de los Miami Dolphins, explica su estrategia para conquistar España: "Nuestro objetivo va mucho más allá de un partido"

Los Miami Dolphins ya son uno de los equipos de la NFL más sguidos en España. El equipo de Florida hizo historia al jugar el primer partido de la NFL en España el año pasado y quiere seguir ampliando su presencia internacional con actividades y activaciones en un mercado prioritario. Felipe Formiga, Vicepresidente de Desarrollo Internacional de la franquicia, nos atiende en Granollers en medio del clinic que organiza el equipo para formar a entrenadores y jugadores al flag football, deporte olímpico en 2028.

Fueron pioneros en la introducción de la NFL en España en 2025. ¿Cuál es el siguiente paso?

Para nosotros, jugar el primer partido de temporada regular de la NFL en España fue algo increíble y muy especial. Pero durante toda la campaña insistíamos en que no se trataba únicamente del partido, sino de lo que ocurría al día siguiente. El partido fue el 16 de noviembre y siempre hablábamos de lo que iba a pasar el 17, porque eso es lo más importante: el legado que se crea y lo que significa quedarse en España. Durante el primer semestre del año tuvimos la oportunidad de contar con más de mil niños y niñas participando en nuestra Flag Football Academy. Por tanto, nos quedamos aquí. Nuestro objetivo y nuestra estrategia no se limitan al Madrid Game, sino que van mucho más allá. Es una estrategia para España y para todos los niveles. Abarca desde el partido oficial y los jugadores de la NFL hasta los niños que tocan por primera vez un balón de fútbol americano. Eso es muy importante para nosotros y forma parte de nuestros pilares estratégicos.

Después del partido tenemos un desafío natural. Tras el encuentro se genera mucha expectación y este año vuelve a haber un partido en España, aunque nosotros no lo disputamos. Por eso, nuestro objetivo cambia un poco: pasa de lo que ocurre en el campo a lo que sucede cada día en las escuelas, con los niños y en las activaciones con la comunidad. También aprovechamos la oportunidad para conectar con todo el deporte en el país y continuar desarrollando lo que hacemos. Creemos firmemente en nuestro compromiso con España y con el crecimiento y desarrollo del fútbol americano en el país.

Además de España, los Dolphinhs tiene otros países prioritarios, como Brasil, México, Argentina, Colombia o el Reino Unido. ¿Por qué se decide poner recursos en estos mercados y no en otros?

Para nosotros, los Miami Dolphins tienen mucho que ver con un origen latino. Estamos en el sur de Florida, donde más del 60% de la población es hispanohablante. Más de la mitad de las personas de nuestro entorno lo son. Eso forma parte de lo que somos. Por eso, cuando miramos al mundo, es muy natural que nuestro primer paso sea conectar con los hispanohablantes. La conexión es muy natural. Hablamos de pilares como la familia, la música, el arte o la gastronomía, elementos que son muy importantes para los Miami Dolphins en Miami y también para toda la comunidad latina.

Por eso tenemos presencia en países como Colombia, México, Argentina y España. También estamos en Brasil, donde se habla portugués, y en el Reino Unido, que es otro de los mercados en los que hacemos muchas cosas. De los seis países que tenemos, cuatro son hispanohablantes y uno es de habla portuguesa. Nuestro objetivo es ser el equipo de la NFL preferido de todos los hispanohablantes del mundo. Es un objetivo ambicioso, pero creo que estamos avanzando. No necesitamos una estrategia especial para comunicarnos con los hispanohablantes: nosotros mismos somos parte de esa comunidad.

Es algo muy natural para nosotros y trabajamos muy cerca de la NFL. La NFL tiene el Global Markets Program, que nos da la oportunidad de presentar un plan estratégico que justifique nuestra presencia en cada país y explique todo lo que vamos a hacer. Por tanto, es un compromiso. No se trata simplemente de querer estar en un país por una razón concreta. No es solo una estrategia de marketing. Es algo mucho más grande: un compromiso real con el país, con la comunidad, con el desarrollo del deporte, con los niños y niñas y con el futuro del fútbol americano.

Imagen del clínic de los Miami Dlphins en Granollers / SPORT

¿Hay algún país cuyo crecimiento les haya sorprendido especialmente?

Una sorpresa muy positiva ha sido Francia, donde la NFL va a jugar por primera vez en París. También Australia es un mercado muy interesante, especialmente por su enorme conexión con el rugby y con esa comunidad. No esperaba ver una evolución tan grande en Australia en tan poco tiempo. La expansión de la NFL es increíble. Creo que ir a Asia y a Asia-Pacífico también es algo extraordinario para la liga.

Para nosotros, concretamente, tenemos muchas ganas de jugar un partido en alguno de los otros países que son clave, como México o Brasil. Esperamos que la NFL nos dé esa oportunidad. El año pasado jugamos en España, que fue el primer año de nuestro programa internacional. Este es el segundo año y el próximo también tenemos ganas de jugar en otro país. Por definición, depende de la NFL. La NFL se encarga de la promoción y decide qué equipos juegan. Nosotros hablamos siempre con la liga y dejamos muy claro que queremos disputar otro partido internacional, principalmente en los países en los que tenemos presencia. Pero la decisión depende de la NFL.

Para el partido de este año en España, ¿han pensado en actividades de activación alrededor del evento en el Bernabéu?

Exactamente. Aunque no podamos jugar el partido, somos uno de los tres clubes que tenemos derechos para realizar activaciones en España. Eso nos da la oportunidad de hacer cosas que otros equipos no pueden hacer. Los dos equipos que disputan el partido no tienen derechos de activación en el país. Durante la semana del partido pueden hacerlo junto a la NFL, pero antes y después de esa semana no pueden. Nosotros sí podemos tener una presencia más continuada. Somos el club más presente en España y tenemos un plan de activaciones con flag football, trabajando con la comunidad y con niños y niñas, dándoles la oportunidad de conocer y practicar más este deporte.

También tenemos activaciones con los aficionados, uno de nuestros pilares. Queremos celebrar con los aficionados que ya tenemos y, al mismo tiempo, acercarnos a nuevos seguidores. Además, contamos con embajadores como Yago Rivera, que nos aporta mucho conocimiento del país y una visión muy auténtica. Aunque nuestras raíces son muy hispanohablantes y latinas, tener un embajador local nos proporciona un conocimiento completamente distinto. Nos aporta información y credibilidad, y también vamos a realizar varias activaciones con Yago alrededor del partido.

Camisetas de los Miami Dolphins en el clinic en Granollers / SPORT

La NFL juega varios partidos de su temporada regular fuera de Estados Unidos. En España, en cambio, se intentó hacer algo parecido con el fútbol y fue bastante polémico. ¿Cuál cree que es la diferencia entre el fútbol americano y deportes como el fútbol a la hora de llevar partidos fuera del país?

Creo que tiene sentido mencionar que tenemos una relación increíble con el fútbol. Ese año tuvimos el Mundial de la FIFA en nuestro estadio. El año pasado también tuvimos al Real Madrid jugando dos partidos allí durante el Mundial de Clubes de 2025. En 2017 tuvimos además el primer Clásico que se disputó en Estados Unidos, también en nuestro estadio, durante la pretemporada. Fue algo muy icónico para nosotros. Llevamos diez años observando este cambio y esta tendencia, pero creo que ahora la gran diferencia es que la NFL, como liga, lidera de forma muy clara el desarrollo internacional. Cuando tienes una liga, tienes la fuerza de los 32 clubes. Tanto el fútbol como el fútbol americano tienen el desafío de que hay clubes con más o menos ganas de participar en este tipo de iniciativas. Eso es normal. Pero cuando una liga establece que cada cuatro años todos los equipos tienen que disputar un partido internacional, el escenario cambia completamente. Todos los clubes van a jugar un partido internacional, quieran o no.

Para mí, la mayor diferencia es que los clubes de fútbol tienen, mayoritariamente, una relación muy estrecha con la comunidad y los aficionados. Muchos son asociaciones y existe una relación con los seguidores que incluso pueden tener una parte de la propiedad del equipo, por lo que las decisiones son mucho más colectivas. Eso aporta una presencia de la comunidad mucho mayor en el deporte y en todo lo que se hace. Pero también significa que algunas decisiones relacionadas con el negocio y el desarrollo pueden verse condicionadas por esa comunidad. Recientemente hemos visto frustración entre los aficionados respecto al desarrollo internacional del fútbol. Pero también creo que, si miramos diez años atrás, cuando se disputó aquel Clásico en Estados Unidos, hasta ahora, el fútbol ha cambiado completamente a nivel global. En Estados Unidos también se ha desarrollado muchísimo. El fútbol global está creciendo y eso supone una gran oportunidad para todos.

Creo que el fútbol puede aprender mucho del modelo de desarrollo internacional de la NFL, porque la liga tiene un nivel de profesionalización increíble y estimula y motiva a todos los clubes a participar.

Usted trabaja también con otros deportes. ¿Qué pueden aprender del fútbol y entre ellos?

La pasión. Los aficionados del fútbol americano también son muy apasionados, pero la manera de expresar esa pasión es muy distinta. En nuestro estadio tuvimos más de 15 partidos entre el Mundial y el Mundial de Clubes, sumando ambas competiciones, y tuve la oportunidad de experimentar la forma de vivir el deporte de los aficionados, que es muy diferente. Los cánticos, los sonidos, la pasión por cada jugada... Es algo increíble. Creo que las motivaciones y la intensidad con la que se vive el deporte son muy distintas, por todo lo que sucede en el campo, pero también por el estilo de vida asociado al fútbol. Creo que la NFL puede aprender de eso.

Lo que la NFL hace increíblemente bien es el 'fan engagement', el entretenimiento y todo lo que rodea al deporte. Eso lo hacen muy bien. Pero tienen la oportunidad de desarrollar todavía más la comunidad. Creo que nuestro trabajo en el área internacional de los Dolphins consiste en buena medida en eso. Hablamos mucho con el mundo del fútbol en otros países. Aquí hemos tenido la oportunidad de trabajar muy cerca del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Nuestro equipo pasó toda la semana del partido en las instalaciones del Atlético y del Real Madrid, entrenando allí, pero también conectando con los jugadores y con las personas que gestionan ambos clubes. Tenemos muchos aprendizajes de ellos y estamos haciendo lo mismo en Brasil y México. Hablamos constantemente con clubes locales de fútbol para entender qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo mejor. Las alianzas con los clubes son muy importantes para nosotros porque permiten generar una comunidad más grande alrededor del fútbol americano. Sobre todo, nos ayudan a entender cuál es la manera más efectiva de construir y desarrollar una comunidad alrededor del equipo.

Los Miami Dolphins, en Granollers / SPORT

Como responsable del desarrollo internacional de los Dolphins, ha trabajado en un mercado como España, donde también ha habido intentos de desarrollar competiciones de fútbol americano, como la EFL, la liga europea. ¿Por qué cree que no acaba de funcionar?

Creo que existen varios desafíos diferentes. Uno de ellos es claramente la cultura. Es un deporte que está creciendo y desarrollándose, pero todavía no es tan grande como en Estados Unidos. Allí tenemos casi 200 millones de aficionados, y esa masa permite movilizar muchísimas cosas desde el punto de vista empresarial. La segunda cuestión es la gestión del deporte por parte de los equipos, pero principalmente de la liga. La liga tiene una posición importantísima, porque debe conectar con los clubes y defender sus intereses. Algo que vemos también en el fútbol de otros países es que cada club habla directamente con sus patrocinadores, sus alianzas y las televisiones. Si, por ejemplo, quieren negociar los derechos audiovisuales, los clubes pueden hacerlo individualmente. En la NFL, en cambio, la negociación se realiza directamente con la liga y todos los clubes se benefician de ello. Es solo un ejemplo de cómo creo que se puede aplicar el modelo.

Cuando se intentó desarrollar el fútbol americano en Europa se buscó hacer algo similar, con una liga estructurada y profesional. Pero uno de los mayores desafíos está precisamente en el nivel de la liga, porque gran parte de lo que genera la competición no necesariamente se refleja en el negocio de los clubes. Por eso, los clubes necesitan desarrollar individualmente sus propios negocios y alianzas para poder financiar todo el proyecto. No hay liga sin clubes, pero un club puede existir sin una liga. Es posible, aunque resulta mucho más difícil conseguir determinados objetivos.

Creo que esos son algunos de los desafíos. La cultura deportiva es diferente, pero está evolucionando y creciendo, así que es una cuestión de tiempo. Dentro de diez años será muy diferente de lo que es ahora. La gestión del negocio, sin embargo, necesita estar muy cerca de los clubes, porque si los clubes no se benefician, no hay liga.

Que clubes dejen ligas es muy triste. A nosotros nos produce una enorme satisfacción cuando tenemos la oportunidad de ver nuevos equipos y personas apasionadas por el deporte, y cuando vemos que se puede desarrollar un club y organizar partidos. Tenemos una relación real con esos equipos en los distintos países y les damos apoyo. En Brasil, por ejemplo, tenemos relaciones muy estrechas con los equipos que existen actualmente y con los que existieron en el pasado. Queremos seguir apoyando a todos los que intentan desarrollar el fútbol americano.

Entonces, ¿cree que es más fácil que haya una franquicia de la NFL en Europa o, por ejemplo, unos Miami Dolphins Barcelona que jueguen contra los Chiefs de Madrid?

Escuchamos a la NFL y a Roger Goodell, el comisionado, hablar sobre el crecimiento de la competición y sobre la posibilidad de que en el futuro exista una franquicia de la NFL en Europa. Es increíble escuchar algo así porque nos produce una enorme satisfacción. Nosotros ya estamos aquí y lo que queremos es que el deporte se desarrolle y crezca. Que sea con nosotros o con otro club está bien. Todo el mundo gana si el deporte crece.

Para los Dolphins, concretamente, hace dos o tres años la liga europea obtuvo los derechos para tener clubes europeos vinculados al nombre de franquicias de la NFL. Esta semana, por ejemplo, los Vienna Vikings ganaron el campeonato europeo y existe una conexión directa con los Vikings. Nosotros queremos tener una relación directa con clubes europeos y, en el futuro, quizá tener un club local que nos represente. Estamos intentando entender mejor cuál sería el compromiso necesario para establecer una relación de ese tipo. No se trata solamente de poner nuestra marca. Hay mucho más que podemos hacer para que el nivel del fútbol crezca y siga desarrollándose. Por tanto, es algo más que poner nuestra marca y listo. Creo que podemos obtener un beneficio mucho mayor. Estamos hablando para entender mejor cómo podría funcionar, pero es una oportunidad de futuro.

¿Cree que los Dolphins volverán a jugar en España? ¿Cuál es el futuro de los Dolphins en España?

Por ahora todavía estoy celebrando el partido del año pasado, porque fue un éxito absoluto. Desde las activaciones hasta la conexión con los aficionados locales y las muchas personas que tuvieron su primer contacto con el fútbol americano, fue algo increíble para nosotros. Es tan importante celebrar a los aficionados que ya tenemos como conectar con nuevas personas. Tuvimos más de 50.000 personas que acudieron al partido en España y más de la mitad nunca había visto nada relacionado con el fútbol americano.El impacto fue enorme. Todavía lo estoy celebrando, pero si tenemos la oportunidad de volver a jugar un partido en España, sería increíble.

Como he dicho, México y Brasil son países prioritarios para nosotros, y también tenemos el Reino Unido. No creo que Argentina o Colombia vayan a tener un partido tan pronto, pero si jugamos cualquier partido internacional el próximo año, sería increíble.

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Y si volvemos a España en los próximos años, estoy seguro de que veremos la diferencia entre la primera vez y una segunda. Como club, podemos ver que el deporte está creciendo y que aumenta el interés de los españoles por el fútbol americano. Creo que sería algo increíble. Crucemos los dedos y veremos qué ocurre. Todo depende de la NFL, pero si tenemos la oportunidad, sería increíble.