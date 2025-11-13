“Eternamente en deuda”: Dan Quinn, el entrenador de la NFL que salvó a Mike McDaniel del alcohol

El Bernabéu se viste de yardas y touchdowns para acoger el primer partido de NFL en Madrid. Sobre el papel, un Dolphins–Commanders es “solo” otro duelo de temporada regular. Pero en las bandas se cruzan dos entrenadores unidos por algo mucho más profundo que un marcador: Dan Quinn y Mike McDaniel, el técnico que se estaba perdiendo y el jefe que decidió acompañarle en el camino de vuelta.

Hoy McDaniel es la imagen más reconocible de los Miami Dolphins en la banda: gafas, sudadera oversize, frases ingeniosas y uno de los ataques que hace no demasiado era uno de los más explosivos de la liga. Ahora pasa por su peor momento. Pero antes de convertirse en el entrenador de los de Florida, tuvo que ganar un partido incómodo contra su propio reflejo. Durante años, el alcohol fue ocupando cada vez más espacio en su vida, hasta erosionar su rendimiento, sus relaciones y su futuro en la NFL. Ya había perdido un trabajo joven, había pasado un largo tiempo fuera de la liga y su carrera parecía condenada a ser una promesa desperdiciada.

Despedido por problemas de alcohol

El punto de giro llega en Atlanta, cuando trabajaba como asistente ofensivo de unos Falcons en crecimiento. El 4 de enero de 2016, Quinn le cita en su despacho. Lo que parecía una reunión más de staff se convierte en una intervención en toda regla: allí están también Kyle Shanahan y Raheem Morris. El mensaje, lejos de rodeos, es demoledor y, a la vez, profundamente humano: "estás bebiendo demasiado, estás poniendo en riesgo tu vida y tu carrera y necesitas ayuda, no excusas".

McDaniel en su etapa en Falcons / Kyle Terada

McDaniel sale de aquella reunión con una tarea todavía más difícil: trasladar esa verdad a casa. Cuando se lo cuenta a su esposa, Katie, la reacción de ella actúa como espejo definitivo. Ese día marca su “día cero”: decide que ese ha sido su último trago y se abre, por fin, a un proceso de recuperación que va mucho más allá del fútbol. A partir de ahí llegan la terapia, la sobriedad y una reconstrucción personal que le acompaña hasta hoy.

Quinn, clave para sanar

En ese momento es cuando la figura de Dan Quinn se separa del tópico del entrenador duro y distante. En lugar de cortar por lo sano a un asistente con problemas, el head coach apuesta por la persona. Le da tiempo, le conecta con profesionales, le permite ausentarse del equipo para centrarse en su recuperación y, cuando vuelve, le mantiene en el staff. Quinn siempre ha restado mérito a su papel, insistiendo en que “el trabajo duro lo hizo Mike”, pero su decisión fue crucial: la NFL es un negocio que rara vez espera a nadie.

El resto del relato ya se ha colado en la narrativa reciente de la liga. McDaniel regresa sobrio, más obsesivo con el detalle, más creativo y, sobre todo, más equilibrado. Pasa por San Francisco, brilla como coordinador ofensivo, roza la gloria en una Super Bowl y acaba aterrizando en Miami. Con los Dolphins llevó al equipo a playoffs, relanzando a Tua Tagovailoa en la posición de QB1 y llegó a convertir a su ataque en uno de los más temidos gracias al papel que en su primera etapa formaron Hill y Waddle en la sala de receptores.

Por eso, en la semana del partido en Madrid, cuando le preguntaron por Quinn, McDaniel no dudó en elegir las palabras: habló de un hombre que ocupa “un lugar especial” en su vida y admitió que estará “eternamente en deuda” con él. Al otro lado, el actual head coach de los Commanders devolvió el elogio destacando el coraje de su antiguo asistente para admitir su problema y mantenerse firme en la sobriedad.