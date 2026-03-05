Las estrellas de Atlanta Falcons ya vibran con el 'Madrid Game' de la NFL: “Queremos ganar y conectar con la afición”

Los Atlanta Falcons ya se preparan para ponerse el foco internacional en la espalda. La NFL confirmó el martes 3 de marzo que la franquicia de Georgia ejercerá como equipo local en el NFL Madrid Game 2026, un partido de temporada regular que se disputará en el Santiago Bernabéu y del que todavía faltan por conocerse rival, fecha y hora, a la espera de la publicación del calendario completo en primavera.

En la primera toma de contacto con medios españoles tras el anuncio, Xavier Watts y Bijan Robinson dejaron claro el tono con el que Atlanta aterriza en un mercado nuevo: ambición deportiva, respeto por el escenario y voluntad de conectar con una afición que, para muchos, todavía está descubriendo la NFL en directo. SPORT estuvo presente en esta reunión y pudo preguntar a los protagonistas.

Watts: “Una franquicia nueva a la que apoyar”

Watts, uno de los defensores jóvenes más prometedores del equipo y que capturó 5 interecpciones en su temporada rookie, habló de la oportunidad que supone jugar en Madrid como “una experiencia” que quieren exprimir al máximo, sin perder de vista lo esencial: competir para ganar. El safety, que viene de un curso de impacto —con un papel protagonista en la creación de pérdidas—, subrayó la dimensión que puede tener el partido para la marca Falcons: la posibilidad de sumar seguidores en una ciudad que vivirá por segundo año consecutivo un encuentro oficial de la liga.

El Bernabéu, además, fue un tema recurrente en sus respuestas. Watts lo definió como un estadio con “historia” y lo situó como un incentivo añadido para un vestuario que entiende la cita como algo más que un viaje: un escaparate para la franquicia y, a la vez, una postal deportiva difícil de repetir.

Bijan: el Bernabéu, Ronaldo y el vínculo con Vinicius

Si Watts puso el acento en el impacto institucional del partido, Bijan Robinson lo llevó al terreno emocional. El ‘running back’, una de las caras más reconocibles del proyecto, calificó el reto como algo “insuperable” por disputarse en uno de los recintos “más icónicos” del deporte. En su imaginario personal, el estadio del Real Madrid también tiene nombre propio: Cristiano Ronaldo, al que señaló como su deportista favorito.

Bijan Robinson, estrella de Atlanta Falcons / Andreas Gora/dpa

Robinson, además, explicó su cercanía con Vinicius Junior, con quien mantiene una relación habitual, y se detuvo en un punto que conecta bien con el público europeo: la cultura de grada. Dijo que ha visto cómo ruge el Bernabéu y que le entusiasma comprobar de primera mano cómo se vuelca la afición española con un partido NFL.

Un Madrid Game con precedente… y con la agenda global de la NFL

La visita de Falcons a España será el segundo partido de temporada regular disputado en el país, después del estreno del Bernabéu como sede NFL en noviembre de 2025 con ese Miami Dolphins - Washington Commanders que fue un éxito completo. Y encaja en la estrategia de expansión internacional de una liga que en 2026 seguirá aumentando su calendario fuera de Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Mientras se espera el anuncio del rival y la fecha exacta, en Atlanta ya asumen el guion: llegar como “locales” a un escenario legendario, con dos de sus jóvenes referentes como embajadores, y con el objetivo de que el Madrid Game no sea solo un evento… sino el inicio de una nueva base de fans en España.