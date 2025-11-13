Así están las entradas para la NFL en el Bernabéu: qué entradas quedan y cuánto cuestan

La NFL aterriza en Madrid a lo grande. El domingo 16 de noviembre, el Santiago Bernabéu acogerá el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, el primer partido oficial de temporada regular que la liga disputa en España. Madrid se convierte así en parada clave del calendario internacional y en escaparate hacia un mercado hispanohablante que la NFL ya mira con mimo.

'SHOW ASEGURADO EN EL BERNABÉU

Los Dolphins viven el peor momento del proyecto Mike McDaniel–Tua Tagovailoa. Tras un arranque de curso por debajo de lo esperado, el equipo llega a Madrid con un 3–7 que supone el peor inicio de la era McDaniel y uno de los más flojos de la franquicia en la última década, en una temporada marcada por lesiones de piezas clave y hasta cambios en los despachos, con la salida del general manager Chris Grier durante el curso. Al otro lado, los Commanders presentan el mismo 3–7, encadenando derrotas abultadas, una defensa en crisis y la baja de su joven quarterback Jayden Daniels, lesionado, lo que ha obligado a Dan Quinn a retocar el playcalling defensivo y a recurrir a Marcus Mariota como parche. Con este panorama, ambos necesitan un improbable pleno de victorias en la segunda mitad del calendario para soñar con postemporada, algo que hoy parece muy lejos.

Commanders y Dolphins / NFL

La auténtica locura, sin embargo, empezó en verano. La venta general se abrió el 8 de julio y el grueso de las entradas se agotó en apenas unas horas: los precios de salida iban de 85 a 395 euros según la zona, con las localidades más baratas concentradas en asientos de visibilidad reducida. La plataforma de ticketing llegó a registrar unas 650.000 personas en la cola virtual para un aforo cercano a los 80.000 espectadores, un termómetro perfecto de la expectación que había en España por ver un partido de NFL “de verdad”.

LAS ENTRADAS QUE QUEDAN PARA EL PARTIDO

Desde entonces, el partido ha vivido varias oleadas de nuevas liberaciones de aforo. La NFL ha ido sacando pequeños cupos de entradas procedentes de ajustes en el mapa del estadio y devoluciones, de forma mucho más relajada que el sprint inicial, pero siempre con el objetivo de colgar el cartel de lleno absoluto en el Bernabéu. En la web oficial de venta todavía se encuentran las últimas localidades de admisión general, con precios que ahora se mueven en una horquilla aproximada que va de los 165 a los 345 euros, sobre todo en anillos medio y alto y con algún remanente de categoría 1 para los aficionados dispuestos a hacer un esfuerzo extra.

Las entradas disponibles para la NFL en el Bernabéu / INTERNET

Eso significa que, a estas alturas, la foto es la de un estadio prácticamente vendido, con la inmensa mayoría del papel ya en manos de aficionados y un pequeño porcentaje aún disponible en la venta oficial. El que busque un asiento de última hora tiene dos caminos: esas entradas que siguen apareciendo en el portal de la NFL, en el rango 165–345 euros, o lanzarse a un mercado de reventa donde los precios se disparan y es fácil ver anuncios por varios cientos de euros para las mejores butacas de lateral.

En cualquier caso, el mensaje es claro: quien quiera decir “yo estuve en el primer partido de NFL en España” está ya jugando en tiempo de descuento. Entre el cartel deportivo, el impacto económico para Madrid y la velocidad a la que han volado las entradas, el Dolphins–Commanders del Bernabéu nace con sello de gran evento global… y con un valor añadido para el aficionado español, que por primera vez no tendrá que cruzar el Atlántico para vivir la NFL en directo.