Los Eagles vuelan por encima de los Cowboys en el partido inaugural de la NFL

El campeón Philadelphia Eagles inauguró este jueves la temporada 2025 de la NFL con victoria de 24-20 sobre Dallas Cowboys, en un cerrado partido.

El debut de los campeones en el Lincoln Financial Field fue seguido por Michael Jordan, considerado el mejor jugador en la historia de la NBA, que lleva una gran relación con el mariscal de campo de Eagles Jalen Hurts, quien tuvo un destacado desempeño. Hurts destacó con 65 yardas por acarreo y dos anotaciones por esa vía. Conectó 19 de 23 envíos para 152 yardas.

Con Dallas, Dak Prescott completó 21 de 34 pases para 188 yardas. En la primera mitad del partido las ofensivas de ambos equipos fueron imparables. Convirtieron en sus respectivas series para mandar el juego al descanso con ventaja para Eagles de 21-20.

Antes del primer ataque de Cowboys, después de la patada de salida, fue expulsado Jalen Carter, el mejor liniero defensivo de Eagles, por escupir a Prescott, quien escupió primero, pero no fue visto por los oficiales. Su baja la resintió de inmediato Philadelphia, que no logró detener el ataque terrestre de Dallas liderado por Javonte Williams con dos touchdowns, más un par de goles de campo de Brandon Aubrey.

La reacción de Eagles la encabezó Jalen Hurts con dos acarreos a las diagonales y uno más de Saquon Barkley. En el tercer cuarto, luego de que Philadelphia se alejó 24-20 con un gol de campo, Dallas dejó ir la oportunidad de recuperar la ventaja por un balón suelto de Miles Sanders a 11 yardas de anotar.

Después de una pausa de casi una hora por tormenta eléctrica, en el reinicio, la defensiva de los Eagles cerró los caminos a los receptores de los Cowboys para sellar la victoria 24-20. La semana 1 continuará este viernes con el duelo entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

El próximo domingo, dentro de los 13 partidos programados llama la atención el debut de Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers que visitarán a los New York Jets, el choque Seattle Seahawks-San Francisco 49ers y el Buffalo Bills contra Baltimore Ravens.