El duelo de veteranos entre Rodgers y Flacco encabeza la semana 7 de la NFL

El duelo que este jueves enfrentará a los veteranos Aaron Rodgers, al mando de los Pittsburgh Steelers, y Joe Flacco, líder ofensivo de los Cincinnati Bengals, acapara los focos en el arranque de la séptima jornada de la temporada de la NFL.

Rodgers, de 41 años, y Flacco, de 40, protagonizarán el cuarto enfrentamiento desde 1950 entre quarterbacks de 40 años o más.

Parecía que los años de gloria de ambos mariscales de campo habían quedado atrás, al inicio de la pasada década, cuando Rodgers condujo a los Green Bay Packers al título del Super Bowl XLV en la temporada 2010 y Flacco hizo lo propio guiando a los Baltimore Ravens al campeonato de la edición XLVII en 2012.

Sin embargo, esta temporada los Steelers han dado a Rodgers una segunda juventud, y el resultado es un conjunto que lidera la División Norte de la Conferencia Americana (AFC) con cuatro victorias y una derrota.

Su rival, los Bengals, marchan segundos en la misma división con un balance de 2-4. Tras la lesión de Joe Burrow, su mariscal titular, el equipo ha depositado su confianza en la experiencia de Flacco para intentar salvar la temporada.

Pittsburgh parte como favorito para mantener su dominio, pero la llegada de Flacco a Cincinnati les convierte en aspirantes a demostrar que las opciones del conjunto no murieron con la baja de Burrow.

La séptima jornada continuará el domingo con trece partidos, entre ellos la visita de los campeones Philadelphia Eagles, que intentarán romper su serie negativa de dos derrotas consecutivas ante los Minnesota Vikings, un equipo irregular desde la lesión de su pasador principal, Jonathan James McCarthy.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada enfrentará a los Los Angeles Chargers, líderes del Oeste de la AFC con un registro de 4-2, y a los Indianapolis Colts, dominadores del Sur de la misma conferencia con 5-1.

En San Francisco, los 49ers, lastrados por varias lesiones importantes, recibirán a unos Atlanta Falcons que llegan con moral tras su victoria del lunes pasado ante los Buffalo Bills, uno de los conjuntos más potentes de la AFC.

Además, en el estadio de Wembley, en Londres, los Los Angeles Rams, sin su receptor estrella Puka Nacua, se medirán a los Jacksonville Jaguars.

La jornada se cerrará el lunes con dos partidos: los sorprendentes Tampa Bay Buccaneers visitarán a los Detroit Lions, y los Seattle Seahawks se enfrentarán a los Houston Texans.

Calendario de la semana siete de la NFL:

Jueves 16.10: Bengals - Steelers

Jaguars - Rams, Bears - Saints, Browns - Dolphins, Titans - Patriots, Chiefs - Raiders, Vikings - Eagles, Jets - Panthers, Broncos - Giants, Chargers - Colts, Cowboys - Commanders, Cardinals - Packers y 49ers - Falcons Lunes 20.10: Lions - Buccaneers y Seahawks - Texans

Descansan: Bills y Ravens.