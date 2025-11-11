Los Dolphins recuperan la sonrisa antes del 'touchdown' en Madrid

Unos Miami Dolphins renovados aterrizan en el Santiago Bernabéu con la misión de reivindicarse ante los Washington Commanders. La franquicia de Florida, marcada por las decepciones en este curso 2025 de la NFL, llega a la capital española en su mejor momento de la temporada, apenas unos días después de firmar una victoria balsámica por 30-13 ante los Buffalo Bills, su gran rival divisional y equipo al que no derrotaban desde 2022.

El mejor fútbol americano del planeta se estrenará oficialmente en España el próximo 16 de noviembre, cuando el coliseo del Real Madrid se transforme en escenario del primer partido de temporada regular en la historia del país. Dolphins y Commanders, dos equipos lejos de su mejor nivel este año, tendrán el honor de abrir camino en una cita que trasciende lo deportivo y marca un hito para la expansión internacional de la liga.

Achane quiere ser la estrella en Madrid

Con un récord de 3-7, los de Mike McDaniel están prácticamente fuera de la pelea por los playoffs, pero llegan al “Madrid Game” con energías renovadas. Han ganado dos de sus últimos tres encuentros y, lo más importante, han recuperado sensaciones ofensivas gracias a un juego terrestre explosivo. Su joven estrella De’Von Achane brilló ante los Bills con 174 yardas por tierra, 51 por aire y dos touchdowns, consolidándose como el motor ofensivo de un equipo que busca cerrar el año con dignidad.

Achane será el gran referente de una ofensiva que también dependerá de Jaylen Waddle, quien viene de registrar 84 yardas aéreas y asume el liderazgo tras la lesión de Tyreek Hill, baja sensible para este duelo y cuya continuidad en el equipo ya genera rumores. En los mandos estará Tua Tagovailoa, un quarterback tan talentoso como irregular. Ante Buffalo lanzó para 173 yardas y dos touchdowns, pero sigue dejando dudas sobre su consistencia y su futuro a largo plazo en la franquicia.

Miami apunta a una reconstrucción profunda al término de la campaña. En el aire están tanto la continuidad de Tua como la de McDaniel, en un proyecto que hace apenas dos temporadas prometía dominar la AFC con su ofensiva explosiva. Sin embargo, las lesiones, las conmociones cerebrales, las decisiones erróneas desde los despachos y la falta de compromiso de algunos jugadores han hecho saltar por los aires un plan que ilusionó a toda la afición del sur de Florida.

Tagovailoa, quarterback de Dolphins / Peter Joneleit

Enfrente estarán unos Washington Commanders en plena caída libre. El conjunto capitalino ha pasado de ser finalista de Conferencia a un proyecto desdibujado en apenas un año. Su mariscal de campo titular, Jayden Daniels, se perderá el partido en Madrid por una lesión en el codo, por lo que el veterano Marcus Mariota tomará los mandos ofensivos. La situación de Washington es crítica, sin rumbo claro y con pocas armas para competir ante un rival que llega con moral y ganas de dar espectáculo en el Bernabéu.

El espectáculo está servido: España vivirá su primera tarde de NFL en uno de los estadios más emblemáticos del mundo, con dos equipos necesitados, pero dispuestos a ofrecer un espectáculo histórico.