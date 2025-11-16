En Directo
NFL
Dolphins - Commanders en el Bernabéu, en directo: sigue el partido de la NFL, en vivo hoy
El estadio Bernabéu de Madrid alberga el partido de la temporada regular de la NFL entre el Miami Dolphins y el Washington Commanders
Xavier Zapater
Sigue en directo el partido entre el Miami Dolphins y el Washington Commanders de la NFL en SPORT.es
MIAMI DOLPHINS 3-3 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.13
Tras el retorno, los Dolphins empezarán el ataque desde la yarda 23 de su campo.
MIAMI DOLPHINS 3-3 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.13
Turno para la segunda ofensiva de los Dolphins. Listo el kicker de los Commanders.
MIAMI DOLPHINS 3-3 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.13
¡Empatan los Commanders! ¡Gay convierte el field foal desde la yarda 26! Lo tuvieron muy cerca, pero no lograron el touchdown.
MIAMI DOLPHINS 3-0 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.13
Salida en falso de los Commanders, que se llevan una penalización de cinco yardas. Cuarto down y siete yardas para ellos ahora, que van a patear a palos.
MIAMI DOLPHINS 3-0 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.12
La defensa de los Dolphins detiene a Mariota. Cuarto down y dos yardas para los Commanders.
MIAMI DOLPHINS 3-0 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.11
¡Impresionante la carrera de Rodríguez! Los Commanders ya están prácticamente sobre la línea de gol.
¿Se acerca el primer touchdown del partido?
MIAMI DOLPHINS 3-0 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.11
Se duele mucho en el suelo Benito Jones. El jugador de los Dolphins, golpeando el césped del dolor.
MIAMI DOLPHINS 3-0 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.11
Nueva penalización, ahora por una interferencia en el pase de los Dolphins. Cinco yardas de penalización.
MIAMI DOLPHINS 3-0 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.10
Segunda penalización del partido. Un bloqueo bajo de la defensa de los Dolphins que le permite a los Commanders acercarse mucho a la end zone.
MIAMI DOLPHINS 3-0 WASHINGTON COMMANDERS | 1er Cuarto | MIN.10
¡Tiempo muerto de los Washington Commanders!
