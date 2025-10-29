Las divisiones de la NFL, al rojo vivo en la semana 9

La semana 9 de la NFL 2025 llega con varios enfrentamientos decisivos que podrían marcar el rumbo de la temporada. Dos partidos destacan por sus implicaciones directas en la lucha por los títulos divisionales: el Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs y el Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts. Cada victoria puede acercar a los ganadores a los playoffs y redefinir el equilibrio de poder en sus respectivas conferencias.

Bills vs Chiefs: otro capítulo en una rivalidad legendaria

Buffalo recibe a Kansas City en uno de los escenarios más esperados del calendario. Esta rivalidad en la Conferencia Americana ha sido una de las más intensas de la última década, con Patrick Mahomes como la gran némesis de los Bills en los playoffs, donde los de Andy Reid han salido victoriosos una y otra vez.

Los Chiefs, con marca de 5-3, buscan mantener su hegemonía en la AFC Oeste, una división que han conquistado nueve temporadas consecutivas hasta 2024. En cambio, los Bills (5-2) llegan con la moral alta y el objetivo doble de reforzar su candidatura y frenar el impulso de Mahomes y compañía.

Kansas City, que comenzó el curso con un preocupante 0-2, ha logrado enderezar el rumbo y volver a la pelea. Pese a ello, sigue tercero en la división, por detrás de Chargers y Broncos, en lo que muchos consideran la zona más competitiva de toda la liga.

Mahomes continúa siendo el faro ofensivo del equipo, con un volumen notable de yardas aéreas y pases de anotación, aunque el conjunto aún busca su mejor versión colectiva. En el otro lado, Josh Allen lidera una ofensiva que ha mejorado su equilibrio gracias al espectacular rendimiento de James Cook.

El running back de los Bills acumula 753 yardas terrestres, la segunda mejor marca de toda la NFL, y 7 touchdowns, cuarto mejor registro de la liga. Formado en Georgia, Cook se ha convertido en el principal apoyo de Allen, especialmente ante la irregularidad de receptores como Khalil Shakir o Keon Coleman. Si Buffalo quiere romper la maldición ante Kansas City, su juego terrestre será clave.

Steelers vs Colts: líderes en choque directo

En Pittsburgh, los Steelers (4-3) se enfrentan a los Colts (7-1), actualmente el mejor equipo de la liga. Indianapolis ha firmado un inicio de temporada sobresaliente, tanto en ataque como en defensa, y parte como favorito para este duelo.

Jonathan Taylor ha vuelto a su mejor nivel y lidera la NFL en yardas por tierra, situándose incluso en la conversación por el MVP, algo poco habitual para un corredor. Su impacto ha sido decisivo para la resurrección de Daniel Jones, quien bajo el mando de Shane Steichen se ha transformado en uno de los pasadores más seguros de la competición, con 2.062 yardas, 13 touchdowns y apenas 3 intercepciones en ocho jornadas. Además, es el segundo quarterback con mejor QBR de la liga.

Para los Steelers, este es un examen de máxima exigencia. Mantener el liderato en la AFC Norte pasa por superar a rivales de la talla de Indianapolis. Sin embargo, el equipo de Mike Tomlin está mostrando su versión más irregular, con una defensa que ha perdido parte de la solidez que la caracterizaba en años anteriores.

Por su parte, los Colts podrían dar un paso casi definitivo hacia el título de su división si consiguen imponerse en el siempre complicado Acrisure Stadium.

Calendario destacado de la semana

Jueves: Miami Dolphins @ Baltimore Ravens – un duelo de alto voltaje para abrir la jornada.

Domingo: Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers @ Indianapolis Colts y Detroit Lions @ Minnesota Vikings, en un choque clave por la NFC Norte.

Lunes: Dallas Cowboys reciben a los Arizona Cardinals para cerrar la semana.