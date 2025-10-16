Cuenta atrás para el 'touchdown' de la NFL en España

La NFL prepara su gran desembarco en el Santiago Bernabéu. El próximo domingo 16 de noviembre, el templo madridista acogerá el primer partido oficial de la historia de la mejor liga de fútbol americano del mundo en España. El deporte que domina nuestra cultura —el fútbol de balón redondo— cederá por un día su lugar al ‘football’, ese juego de casco, hombreras y touchdowns que mueve a millones de aficionados en todo el planeta.

Los Washington Commanders y los Miami Dolphins serán los encargados de subir el telón de esta histórica cita, un evento que forma parte de la estrategia global de expansión de la NFL. Después de más de una década llevando encuentros de temporada regular a Londres, y tras su éxito reciente en Alemania, Brasil y México, la liga aterriza ahora en Madrid, un enclave clave para su crecimiento en Europa. La capital española se perfila como el escenario ideal para que el público descubra de primera mano la intensidad, el espectáculo y la pasión del fútbol americano.

España, en el punto de mira

La organización norteamericana ha trabajado a fondo para construir un ecosistema favorable en nuestro país. A través de activaciones, clínicas deportivas y contenido en redes sociales, la NFL busca acercar este deporte a una nueva generación de aficionados, muchos de los cuales todavía lo confunden con el rugby. Equipos como los Miami Dolphins, los Chicago Bears o los Kansas City Chiefs poseen derechos comerciales en España y llevan años organizando ‘training camps’ para los más jóvenes y acciones promocionales en ciudades icónicas, sembrando poco a poco la semilla del ‘football’.

Dentro de un mes, las calles de Madrid se teñirán de los colores de Dolphins y Commanders para vivir una auténtica fiesta de la NFL. El Bernabéu, remodelado para acoger espectáculos de todo tipo, rozará el lleno absoluto para disfrutar de un choque de temporada regular, no un simple amistoso. A diferencia de los partidos de exhibición de la NBA celebrados años atrás en Barcelona o Madrid, este enfrentamiento cuenta para la clasificación: cada punto, cada yarda y cada touchdown pueden marcar el rumbo de ambos equipos en sus respectivas divisiones.

Dos equipos divertidos con algunos serios problemas

En lo deportivo, los Miami Dolphins llegan sumidos en una profunda crisis. Hace apenas dos años fueron una de las ofensivas más explosivas de la liga, pero las lesiones, los egos y los problemas internos han minado las aspiraciones de una franquicia llamada a dominar la AFC. Con un registro de 1-5, los de Florida marchan terceros en su división, lejos de cualquier sueño de postemporada.

La pérdida de Tyreek Hill, su receptor estrella y dos veces campeón de la Super Bowl, tras una gravísima lesión de rodilla, ha dejado muy tocado al equipo. Los números lo confirman: la tercera defensa que más yardas permite por partido y un ataque descoordinado e indisciplinado. Tua Tagovailoa, su quarterback, no ha vuelto a ser el mismo desde sus problemas de conmociones cerebrales. De pasador dinámico y preciso ha pasado a ser un mariscal inseguro y con poco criterio en el juego aéreo. El técnico Mike McDaniel vive bajo presión, y los rumores sobre su posible destitución son cada vez más insistentes.

Jayden Daniels, quarterback de Washington que brilló como rookie en la NFL / AP

En el otro lado del campo estarán los Washington Commanders, un equipo tan talentoso como imprevisible. La pasada temporada protagonizaron una hazaña histórica, alcanzando las finales de conferencia de la NFC por primera vez en 33 años. Buena parte de aquel éxito se debió al sensacional debut del quarterback novato Jayden Daniels, surgido de la universidad de LSU, quien maravilló a la liga con actuaciones dignas de un MVP.

Sin embargo, su segundo año está resultando más complicado. Daniels atraviesa los conocidos ‘growing pains’, los “dolores de crecimiento” que suelen acompañar a los quarterbacks jóvenes en su campaña sophomore. Las defensas ya lo han descifrado, y el jugador sufre las mismas dificultades que vivió C.J. Stroud el curso anterior. Aun así, Washington mantiene un balance equilibrado de 3 victorias y 3 derrotas, situándose segundo en la NFC Este, a solo un triunfo de los Philadelphia Eagles, actuales campeones del anillo.

El veterano Deebo Samuel vive una segunda juventud como receptor principal, mientras que Jacory Croskey-Merritt, sorprendente novato de séptima ronda, lidera el ataque terrestre con 344 yardas y 4 touchdowns. En cuatro partidos, Daniels acumula 875 yardas de pase, 7 anotaciones y una sola intercepción, habiéndose perdido dos encuentros por lesión.

Se verá en abierto

Este partido de la NFL en el Bernabéu se podrá ver en abierto ya que forma parte de un acuerdo entre la liga y Mediaset España. El pacto contempla la transmisión del duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, así como otros partidos de la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LX. Los encuentros más destacados se emitirán en Cuatro, mientras que Mediaset Infinity se encargará de retransmisiones digitales y partidos adicionales, ampliando la presencia mediática del fútbol americano en España. Los precios para el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu varían según la ubicación, con entradas desde 85-95 euros en las gradas altas y hasta 250 euros en las zonas de mejor visibilidad. También se ofrecieron paquetes VIP con servicios exclusivos y hospitalidad. La fuerte demanda agotó rápidamente las localidades más económicas, reflejando la expectación por el primer partido oficial de la NFL en España. Además, la Comunidad de Madrid aportó 1,5 millones de euros en patrocinio para apoyar el evento y reforzar la proyección internacional de la capital como sede de grandes competiciones