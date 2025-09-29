Cowboys y Packers firman un empate histórico para cerrar la semana cuatro de la NFL

Los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers empataron este domingo 40-40 en tiempo extra en emocionante partido de la semana cuatro de la temporada de la NFL. Con los Cowboys, Dak Prescott pasó para 319 yardas y tuvo cuatro anotaciones, tres por pase y una por tierra.

Por Packers, Jordan Love sumó 337 yardas y tres envíos a las diagonales, todos hacia Romeo Doubs. Los Packers tomaron control en la primera mitad 0-13 con par de envíos de anotación de Love hacia Romeo Doubs, en del segundo de ellos, los equipos especiales de Cowboys anotaron dos puntos (2-13) con el regreso a las diagonales del punto extra bloqueado.

El acierto fue el impulso para que Dallas recortara el marcador 9-13 con un touchdown de Prescott y, después de recuperar un balón suelto, diera la vuelta 16-13 con pase a George Pickens. En el tercer cuarto, un intercambio de touchdowns puso el juego 23-20 para Cowboys.

Las volteretas continuaron en el periodo final. Packers se fue al frente 27-23 con otro acarreo de Josh Jacobs, Dallas retomó 30-27 con touchdown por tierra de Javonte Williams, el visitante arrebató la ventaja 30-34 con el tercer envío de anotación a Doubs.

Con 43 segundos en el reloj, Cowboys retomó el pulso 37-34 con otro pase para George Pickens, pero Green Bay envió el juego a tiempo extra, 37-37, con un gol de campo de Brandon McManus. En los 10 minutos adicionales Brandon Aubrey mandó arriba al local 40-37 con un gol de campo, el visitante igualó 40-40 por la misma vía con una patada de McManus.

Los Chiefs barren a Baltimore

Entre los resultados más destacados de la jornada dominical los Pittsburgh Steelers derrotaron 24-21 a Minnesota Vikings. Los Kansas City Chiefs superaron con cuatro pases de anotación de Patrick Mahomes 37-20 a los Baltimore Ravens, con los que Lamar Jackson salió lesionado de la pierna derecha.

Con su actuación, Mahomes, de 30 años, se convirtió en el pasador de menor edad en alcanzar los 250 envíos de touchdown en su carrera, lo hizo en sólo 116 partidos. Los campeones Eagles se mantuvieron sin derrota al vencer 25-31 a Buccaneers, lo mismo que Bills que triunfaron 31-19 sobre Saints.

Entre los 32 equipos de la NFL sólo Eagles y Bills tienen marcha perfecta de cuatro ganados. La semana cuatro inició el jueves con triunfo de Seahawks 23-20 sobre Cardinals y terminará este lunes con la visita de Jets a Dolphins y el choque entre Broncos y Bengals.

Resultados de la semana cuatro de la temporada de la NFL:

Cardinals 20-23 Seahawks. Steelers 24-21 Vikings, Falcons 34-27 Commanders, Bills 31-19 Saints, Lions 34-10 Browns, Patriots 42-13 Panthers, Giants 21-18 Chargers, Buccaneers 25-31 Eagles, Texans 26-0 Titans, Rams 27-20 Colts, 49ers 21-26 Jaguars, Chiefs 37-20 Ravens, Raiders 24-25 Bears y Cowboys 40-40 Packers.