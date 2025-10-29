Contrato récord en la NFL: Hutchinson renueva con Detroit por 180 millones de dólares

Los Detroit Lions han cerrado una de las operaciones más importantes de su historia reciente. El conjunto de Míchigan ha blindado a su líder defensivo, Aidan Hutchinson, con una renovación por cuatro temporadas y 180 millones de dólares, una cifra que lo sitúa entre los jugadores mejor pagados de toda la NFL, sólo por detrás de Micah Parsons (Green Bay Packers), que percibe 46,5 millones por año.

El acuerdo, con 45 millones anuales y una garantía por lesión de 29 millones, consolida el compromiso de los Lions con el núcleo joven que ha llevado al equipo a competir de nuevo en la élite.

De héroe local a piedra angular del proyecto

A sus 25 años, Hutchinson se ha convertido en el rostro de la defensa de Detroit. Nacido en Plymouth (Michigan) y elegido en el número dos del draft de 2022, el ala defensiva ha pasado de promesa universitaria a líder indiscutible en apenas tres temporadas. Su impacto fue inmediato: en su año de debut, participó como titular en todos los partidos y acumuló 52 placajes y 9,5 capturas de quarterback, además de dos recuperaciones de balón.

En 2023 dio un salto cualitativo, cerrando la temporada con 11,5 sacks, tres balones sueltos forzados y dos recuperaciones, cifras que le valieron su primera selección al Pro Bowl y la consideración de estrella emergente.

Un regreso de nivel tras la lesión

La progresión del defensivo se vio interrumpida a mitad de 2024, cuando sufrió una fractura de tibia en la pierna izquierda durante un partido frente a los Dallas Cowboys. A pesar de la gravedad, Hutchinson completó una recuperación ejemplar y ha vuelto este 2025 en plena forma. Vuelve a ser el líder en defensa para unos Lions que marchan segundos en la NFC Norte con un balance de 5 victorias y 2 derrotas. Desde esa primera paupérrima actuación ante Packers en la semana de apertura, los Lions han vuelto a activar el ritmo de crucero que mostraron el curso pasado y vuelven a ser un ataque explosivo con Goff, St Brown y compañía.

Superadas las ocho primeras semanas de competición, Hutchinson registra seis sacks, cuatro balones sueltos forzados, una recuperación y 39 presiones al quarterback, números que lo mantienen entre los mejores cazadores de la liga y confirman que la lesión no ha dejado secuelas.

Detroit refuerza su identidad: pagar al talento propio

El movimiento encaja en la política de los Lions de asegurar a sus piezas fundamentales antes de llegar a la agencia libre. En el último año, la franquicia ha firmado extensiones multimillonarias con buena parte de su columna vertebral:

Jared Goff , quarterback: 4 años y 212 millones.

, quarterback: 4 años y 212 millones. Amon-Ra St. Brown , receptor: 4 años y 120 millones.

, receptor: 4 años y 120 millones. Penei Sewell , tackle: 4 años y 112 millones.

, tackle: 4 años y 112 millones. Jameson Williams , receptor: 3 años y 80 millones.

, receptor: 3 años y 80 millones. Kerby Joseph , safety: 4 años y 86 millones.

, safety: 4 años y 86 millones. Alim McNeill, línea defensiva: 4 años y 97 millones.

Ahora, con Hutchinson asegurado, Detroit completa el círculo de continuidad en torno a su joven núcleo, diseñado para mantener al equipo en la lucha por un objetivo todavía pendiente: la primera Super Bowl de su historia.