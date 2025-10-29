Commanders, del cuento de hadas al colapso total en la NFL... con el Bernabéu en la mira

La temporada 2024 de la NFL dejó uno de los cuentos de hadas más memorables de los últimos tiempos: los Washington Commanders. Con un quarterback novato como Jayden Daniels y un nuevo entrenador jefe, Dan Quinn, los capitalinos alcanzaron las finales de conferencia por primera vez desde 1991. En su camino, incluso eliminaron al mejor equipo de la temporada regular, los Detroit Lions, aunque los Philadelphia Eagles fueron demasiado en la final y se llevaron el billete a la Super Bowl.

Sin embargo, el curso 2025 está siendo todo lo contrario. Washington es hoy una sombra de aquel equipo que enamoró a la liga hace apenas un año.

Con un balance de 3-5, los Commanders ya acumulan las mismas derrotas que sufrieron en toda la temporada anterior (12-5) y se encuentran al borde del abismo. Ocupan el tercer puesto de la NFC Este, una división dominada con puño de hierro por los Eagles, actuales campeones del Super Bowl, y en la que Dallas Cowboys ha mostrado un nivel superior al esperado. Con también tres victorias, los de Texas son segundos y presentan uno de los mejores ataques de la liga. El último lugar lo ocupan los New York Giants de Jaxson Dart.

BAJÓN Y LESIONES DE DANIELS

Todo está siendo decepcionante en Washington, un equipo mermado por el drástico bajón de nivel de su líder, Jayden Daniels. El mariscal, que como novato llegó a figurar en las quinielas para el MVP, atraviesa ahora una preocupante regresión. La suerte tampoco ha estado de su lado: se ha perdido tres partidos por lesión, pero incluso cuando ha estado sano, su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas para un sophomore.

El formado en LSU ocupa actualmente el puesto 21 en rating (50.9), el 25 en EPA (20.6) y es apenas 28º en yardas aéreas (1.031) entre todos los quarterbacks. Suma solo 8 touchdowns y 1 intercepción. En su ausencia más reciente, los Kansas City Chiefs pasaron por encima de Washington con un contundente 28-7. Frente al equipo de Andy Reid, Patrick Mahomes y Travis Kelce, los Commanders lograron mantenerse competitivos hasta el descanso (7-7), pero la segunda mitad fue un desastre.

Daniels se ha perdido este año partidos por lesión / Ed Zurga

El veterano Marcus Mariota, titular en lugar de Daniels por una dolencia en el tendón de la corva, no pudo capitalizar las oportunidades. “Esta noche dejamos escapar demasiadas jugadas”, lamentó Dan Quinn tras el encuentro. “No puedes desaprovechar tantas oportunidades y esperar salir con la victoria.”

A los problemas del quarterback se suma la ausencia de su mejor socio ofensivo, Terry McLaurin, uno de los receptores más consistentes de la NFL, que también se ha quedado fuera por molestias físicas. Otras unidades, como los equipos especiales o la defensa, han sufrido bajas significativas. El resultado: un equipo irregular, plano en ataque y muy lejos de la ofensiva explosiva y creativa que mostró Quinn en 2024.

Daniels está padeciendo los típicos “dolores de crecimiento” de muchos quarterbacks en su segundo año en la liga. Los coordinadores defensivos ya lo han estudiado, y al chico de 24 años ya no le salen las cosas con la misma facilidad.

Los Commanders acumulan tres derrotas consecutivas y su panorama inmediato no invita al optimismo. En la próxima jornada visitan a los Seattle Seahawks de Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba, candidato al Jugador Ofensivo del Año, y una semana más tarde recibirán nuevamente a los Detroit Lions, que buscan revancha y apuntan de nuevo al trono de la Conferencia Nacional.