Los Chiefs preparan su desembarco a España: así es su nueva mascota 'española'

La National Football League (NFL) jugará un partido en España por primera vez en su historia. Será el Miami Dolphins - Washington Commanders del próximo 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Pero parece que no son los únicos equipos a los que les gustaría disputar un encuentro de la liga regular en nuestro territorio.

En este sentido, el Kansas City Chiefs anunció esta semana a una nueva mascota, con tintes españoles: KC Lobazo. Se trata de una figura ligeramente diferente a la del lobo americano de KC, que los aficionados de los Chiefs de todo el mundo conocen y adoran desde hace más de tres décadas, pero con un toque inspirado en la cultura local española y representa a todo el equipo en la península.

“KC Wolf ha sido durante mucho tiempo una parte muy querida de la experiencia de nuestros aficionados, y ahora nos entusiasma expandir esta tradición con un toque global”, declaró Lara Krug, vicepresidenta ejecutiva y directora de medios y marketing de los Chiefs en un comunicado. “Nuestra nueva manada europea de lobos es más que simples mascotas: es una celebración de la cultura, la conexión y el compromiso de los Chiefs de construir una comunidad transfronteriza de una manera divertida, auténtica y con una conexión única con cada mercado”.

KC Lobazo, la nueva mascota 'española' de los Kansas City Chiefs / KC Chiefs

KC Lobazo se inspira en el lobo euroasiático, con una mezcla de canela y blanco, además de tonos rojos, grises y negros, a diferencia del pelaje gris y blanco del lobo gris (americano). Físicamente, KC Lobazo presenta una cabeza más estrecha, orejas altas, patas más largas, cola más fina y un cuerpo más estilizado. Además, KC Lobazo posee una personalidad única que refleja su crianza en España.

Según los Chiefs, la mascota de KC Lobazo "encarna el alma española, el estilo urbano y la pasión ardiente. Intrépido y audaz, cautiva a la afición con su presencia y estilo, con la misma chispa que encontrarías en las bulliciosas plazas españolas. Kansas City y Sevilla comparten una relación de hermandad desde 1969, que se refleja en la Avenida de Kansas City de Sevilla y la Plaza del Country Club de KC, con influencia española. Ese vínculo cultural convierte a Sevilla en la cuna perfecta de KC Lobazo".

"Los aficionados deben estar atentos para saber dónde y cuándo KC Lobazo hará su debut en España este otoño", dice la entidad, que el pasado mes de marzo escogió a España para explotar sus derechos de marketing junto a Chicago Bears y Miami Dolphins.

La Giralda en Kansas City y la Avenvida Kansas City en Sevilla / Agencias

Quieren jugar en España

En una entrevista a 'AS', la propia Krug asegura que le han "dicho a la NFL que los Chiefs queremos jugar en España lo antes posible”.

"Cuando empezamos a mirar otros mercados potenciales (además de Alemania y México), específicamente España, sentimos que había una base de fans apasionada en crecimiento, además de que está ubicada estratégicamente en Europa. Hay mucha conexión entre España y Kansas City, que es una ciudad hermanada con Sevilla. Sentimos que había una oportunidad única para expandir nuestra presencia europea en cuanto a marca, añade.